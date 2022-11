El antiguo Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de San Roque, cerrado desde principios de 2019, volverá a tener uso cultural. El Ayuntamiento de Badajoz ha desechado la idea de reubicar en estas instalaciones la subinspección de la Policía Local, como en su día anunció la exconcejala María José Solana, y la Concejalía de Cultura trasladará a este local de la avenida Ricardo Carapeto la Biblioteca Municipal de San Roque, que ahora ocupa un espacio «muy pequeño» en la sede de la asociación vecinal.

Así lo avanzó a esta diario la concejala del área, Paloma Morcillo, quien recordó que en sus planes «siempre» estuvo recuperar el uso cultural de este inmueble, como reivindicaban los vecinos del barrio, que ya mostraron su rechazo a que se convirtiera en una sede policial, pues querían que se mantuviese como espacio cultural «de referencia» de la barriada.

Atendiendo a esta demanda, la intención de la concejalía es que, además de acoger la Biblioteca Municipal de San Roque, en el COC se reserven espacios para desarrollar otras actividades culturales en la barriada, como presentaciones de libros, conferencias o talleres para los más pequeños. En este sentido, Morcillo explicó que su intención es que esta programación cultural se pueda llevar a cabo en las dos salones de actos, y el resto del espacio se dedique a la biblioteca. Si es viable, se contará con entradas independientes.

Las instalaciones del COC, pese a que permanecen cerradas desde hace casi cuatro años, no se encuentran en malas condiciones, aunque habrá que realizar reformas. La intención es suprimir la barra del antiguo ambigú y crear en este lugar un espacio exclusivo de la biblioteca para los niños, que son su público «más fiel». También será necesario arreglar los baños y adaptarlos y climatizar las dependencias.

La concejala de Cultura señaló que se quiere mantener la fachada de azulejos de colores, «porque es muy visual y ya es una referencia», aunque sí habrá que reparar la azulejería en mal estado.

«Pensamos que no es una obra de gran envergadura», apuntó Morcillo, quien, no obstante, señaló que en estos momentos se están valorando las posibilidades que ofrece el inmueble para su nuevo uso. «Hay que concretar si se pueden habilitar dos salas para actividades distintas a la biblioteca o solo podrá ser una y también si es viable o no que haya dos entradas independientes».

El ayuntamiento está buscando financiación para estas obras, pero la concejala confió en el COC pueda reabrir como biblioteca municipal y centro cultural de San Roque antes de que acabe la legislatura. En su día ya se aprobó una partida para equipamiento del edificio, por lo que ese dinero está reservado y se podría utilizar.

Morcillo destacó que en su nueva ubicación la biblioteca contará con más espacio y un lugar propio, pues en el que cuenta en el edificio de la asociación de vecinos está constreñida y no reúne las mejores condiciones. «El traslado a un lugar tan céntrico y tan emblemático de San Roque hará que sea una biblioteca mucho más vivida, y ese es mi empeño personal, del equipo de gobierno y del alcalde», aseguró.

El COC se inauguró en 2006 y, tras 13 años funcionando, la concejalía y el gestor que había explotado las instalaciones durante ese tiempo no llegaran a un acuerdo para prorrogar el contrato. Entonces, Cultura anunció que se licitaría su gestión. Sin embargo, nunca llegó a salir a concurso y ahora el ayuntamiento lo reabrirá con un servicio municipal.