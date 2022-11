El atleta de Talayuela Houssame Benabbou ha revalidado su título de campeón del Medio Maratón Elvas-Badajoz, batiendo su récord en esta prueba, que ya ganó en 2019, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 37 segundos. En la 33 edición, que se ha disputado este domingo, se inscribieron algo más de un millar de corredores y la han culminado unos 850.

Tras él han entrado en la meta el corredor del Club de Atletismo de Valencia de Alcántara, Carlos Gazapo, con una marca de 1.05.56, y el portugués Roberto Ladeiras, con 1.05.58.

"Estoy muy contento de correr en mi casa, en mi tierra", ha dicho Benabbou tras su triunfo. El corredor, que hace solo unas semanas se proclamó campeón de Europa en 50 kilómetros , animó a la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Badajoz, organizadora de esta prueba, a que continúe trabajando "para que siga creciendo". Benabbou ha completado los 21 kilómetros prácticamente en solitario, adelantándose al resto del grupo desde el principio. "Estoy preparando el Maratón de Valencia, que es dentro de tres semanas, y estoy muy forma", ha reconocido el ganador, que ha corrido un minuto por encima del objetivo que se había marcado con su entrenador: "Me he visto bien y he tirado para adelante porque podía batir mi récord", ha explicado.

Categoría femenina

En categoría femenina, la ganadora ha sido la madrileña Rut García, que corría por primera vez este medio maratón, y ha hecho un tiempo de 1.19.33. En segunda posición ha quedado Mercedes Pila, de Jarandilla de la Vera, con 1:23:26, y en tercera, Conchi Hidalgo, de Villanueva de la Serena, con 1.24.53.

El debut de García en esta carrera transfronteriza no ha podido ser mejor, pues además de ganar, ha bajado su marca personal. "Ha sido un recorrido bastante llano y muy bonito", ha asegurado la vencedora, cuyos vínculos familiares en la capital pacense la han llevado a participar por primera vez en el Elvas-Badajoz. "La gente ha sido maravillosa animando, sobre todo al llegar a Badajoz", ha agradecido la corredora. "Por supuesto, el próximo año repito sin falta", ha afirmado.

La carrera ha partido del parque de La Piedade de Elvas, con mucha niebla, que se ha ido disipando según salían los corredores de la ciudad portuguesa. En las últimas ediciones de este medio maratón, las de 2018 y 2019, diluvió, pero hoy el tiempo ha acompañado a los participantes. No obstante, en los últimos kilómetros el calor ha pesado sobre algunos de ellos. Cruz Roja ha atendido a más de una docena de atletas por calambres, dolores musculares y bajadas de tensión.

"Reto superado, renalmente podemos"

Si el Medio Maratón Elvas-Badajoz tiene ganadores oficiales, también los tiene oficiosos. Es el caso de Joaquín Maestre Gutiérrez, un paciente en hemodiálisis, que ha corrido para concienciar sobre la enfermedad crónica renal y la donación de órganos. Con el lema 'Renalmente podemos', el corredor ha dado ejemplo de superación y trabajo en equipo, pues como ha reconocido tras cruzar la línea de meta, no hubiera podido cumplir su reto sin el apoyo de los compañeros que han recorrido junto a él los 21 kilómetros: Javier Franco, Marcos Pilo y José Juan Paniagua.

"Reto superado, renalmente podemos", ha dicho Joaquín, visiblemente afectado por el esfuerzo. Al final lo ha descalificado por recorrer los últimos 20 metros y cruzar la meta junto a su hija Lucía, pero "eso da igual". "El kilómetro 20 ha sido bestial, si no tiran de mí mis compañeros, no llego. Ha sido muy duro, pero ha merecido la pena dar visibilidad a los enfermos del riñón", ha contado mientras sostenía a su pequeña en brazos.

El Medio Maratón Elvas-Badajoz, que un año más ha patrocinado LA CRÓNICA DE BADAJOZ, se ha recuperado tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia. "Hemos podido disfrutar de una prueba que no se puede olvidar que lleva 33 ediciones, que es una pasada, y que pone en valor el buen trabajo que se hace siempre de la FMD, con la colaboración de Elvas", ha destacado el concejal de Deportes pacense, Juancho Pérez, que ha estado acompañado en la meta por su homólogo portugués, Hermenegildo Rodrigues.

Esta prueba, junto con la Badajoz-Elvas, fue pionera en España en contar con un recorrido transfronterizo. "Aquella locura de hace casi 35 años se sigue viendo que fue una buena idea", ha señalado Juancho Pérez. Por su parte, el concejal de Deportes de Elvas, ha defendido la necesidad de "continuar fomentando, dinamizando y estrechando lazos para que esto no solo sea una carrera, sino que suponga aumentar las relaciones entre los dos lados de la frontera, porque que tenemos mucho en común y mucho para atraer a nuestras poblaciones".