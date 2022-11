Del estand de Dromo no dejaban de salir platos de su huevo a baja temperatura con salsa de jamón ibérico y su ensaladilla con tartar de atún y algas crujientes no se quedaba a la zaga. En el de Lo Nuestro triunfaba el codillo Dan Dyc y su barrita energética de torrezno. En el puesto de Caterex, el catering del hotel Río, las milhojas de cochinillo fueron un éxito, mientras que en el del Moma, uno de los platos más solicitados era su panceta de cerdo con cerezas del Jerte. Los Hermanos Méndez sirvieron a diestro y siniestro sus canelones de ternera y su solomillo crujiente y había cola para probar las hamburguesas y perritos de Chef Alía. Tucán Wild Food deleitó los paladares con su tataki de atún y el solomillo con la salsa que lleva su nombre, lo mismo que hizo Fer con sus croquetas variadas, y en Lugaris no paraban de sacar tapas de su arroz ibérico y bacalao de feria. La oferta de postres no se quedó atrás, que a nadie le amarga un dulce.

Cientos de personas han pasado este fin de semana por El Hospital Centro Vivo de Badajoz para disfrutar de las propuestas gastronómicas de las nueve cocinas que han participado en una nueva edición del Gastrofestival Sabor, que por primera vez, se ha celebrado en un espacio cerrado. Pese a las incertidumbres que podía generar inicialmente esta circunstancia, la respuesta del público ha sido «fantástica", según reconocía Cristina Pérez Salas, responsable de Oído Cocina, la empresa organizadora. Javier García, cocinero de Lugaris, confirmaba la gran aceptación: solo el viernes sirvió más de 400 tapas, una cifra que preveía superar la jornada de ayer sábado, con mucha más afluencia. Este gastrofestival tiene como objetivo promocionar la gastronomía pacense, sus restaurantes y también los productos extremeños con Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), que abundaron en las propuestas de los chefs. Además de propuestas para el paladar, también ha habido un concurso para los restaurantes participantes, que ha ganado Dromo con su huevo a baja temperatura, talleres infantiles y un concurso de cocina familiar. Este domingo es el último día para probar las tapas, a un precio único de 4 euros (la bebida cuesta 2). Hoy el horario es de 13.00 a 17.00 horas.