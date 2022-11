El término «emprender» va siempre de la mano de la connotación de reto y desafío para todas aquellas personas que se lanzan a una nueva aventura o también las que, después de muchos años siguen haciendo el gran esfuerzo de levantar la persiana cada día para ganarse el pan. El contexto actual pone aún más en relieve si cabe toda esta situación, y más en una región como Extremadura. Sobre todo ello se pronuncia la directora General de Empresa de la Junta de Extremadura, Ana Vega.

¿Es buena época para emprender en Badajoz?

Estamos en un contexto de incertidumbre, pero también de oportunidades donde las personas emprendedoras saben ver nuevos modelos de negocio. Desde el PAE de Badajoz se han puesto en marcha en lo que llevamos de año 181 empresas y muchas las reciben asesoramiento cada día. Por tanto, el dinamismo del emprendimiento en Badajoz es muy alto. Al ser el núcleo más grande de la región permite a los emprendedores contar con una serie de ventajas respecto a recursos como infraestructura física o de servicios profesionales, dimensión del tejido empresarial y comercial para respaldar nuevas iniciativas, presencia permanente de programas de entidades públicas y privadas que apoyan a las empresas en todo su ciclo de vida, ofreciéndoles formación, contactos, espacio y financiación para emprender con mayores garantías de éxito.

¿Cómo ve el emprendimiento femenino en Badajoz?

En el año 2018 decidimos tomar medidas que mejoran el posicionamiento de la mujer en el tejido empresarial. Desde esta visión lanzamos la Estrategia de Mujeres Emprendedoras (EME) junto con las organizaciones más relevantes de apoyo a la mujer y a la empresa de la región. Hoy contamos con más de 1.700 mujeres inscritas en la red, y con un catálogo de servicios profesionales de más de 200 empresarias, de las cuales cerca del 20% son del entorno de Badajoz. Desde hace más de tres años realizamos encuentros de negocio en los que participan una media de 50 empresarias. Es una de las redes empresariales más dinámicas de Extremadura que, sin duda, va a seguir experimentando un gran crecimiento durante los próximos años.

«Las empresas que no añadan la capa de la digitalización pueden quedarse fuera del mercado»

¿De qué forma se va a apoyar el emprendimiento desde la Junta?

En el mes de noviembre hemos lanzado la Aceleradora AGILA, que tiene un nombre muy extremeño con el objetivo de “espabilar” nuevos proyectos y ser ágiles y poner en el foco en los recursos necesarios para que una idea se haga realidad. Esta iniciativa tiene dos sedes, y una de ellas está ubicada en el Campus Universitario de Badajoz. Ahí hospedamos a emprendedores, les facilitamos contactos con empresarios y empresarias de recorrido y hasta 6.000 euros para realizar sus primeras inversiones. En esta línea de apoyo a los emprendedores, la Red PAE, uno de los servicios públicos mejor valorados, juega un papel muy especial por su presencia en todo el territorio regional, pero sobre todo por su forma de acompañar durante los primeros años de vida a los proyectos empresariales para reducir la tasa de mortalidad que suelen tener este tipo de proyecto. Desde este servicio mejoramos sus competencias en todo lo relacionado con la gestión de un negocio, les ayudamos a ampliar sus redes de contacto o les facilitamos el acceso a herramientas de financiación que pueden estar asociadas a las líneas de ayudas de la Junta o servicios de financiación e internacionalización que se proporcionan desde Extremadura Avante.

¿Cree que la digitalización es una gran oportunidad para las empresas de Badajoz?

No solo es una oportunidad, yo diría que es una urgencia. Las empresas que no añadan la capa de la digitalización pueden quedarse fuera del mercado. Estamos trabajando en la digitalización del tejido empresarial en distintos niveles. Por una parte, tenemos programas de formación directiva para mejorar las capacidades de los empresarios y empresarias, son los que lideran el negocio y deben estar convencidos de que la transformación digital es su mejor alianza en tiempos difíciles, no solo porque nos ayuda a vender más, sino porque nos permite producir mejor, optimizar nuestros gastos y procesos productivos. También ofrecemos servicios de formación y asesoramiento, durante los últimos años adaptado a nuestras líneas de ayudas, a fondo perdido, para que la digitalización forme parte de los conceptos subvencionables tanto de la línea de Incentivos Autonómicos, apostando por la industria 4.0, como de la línea de Mejora de la Competitividad, financiando la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas como los sistemas ERP, CRM, SCM, MES, o tecnología BIM. Además de todos los programas que se han realizado con los Fondos Next Generation.

¿Cómo valora el acompañamiento realizado por el PAE?

El trabajo que desarrollamos desde los PAE es vital para el éxito de los nuevos proyectos. El de Badajoz cuenta con un equipo de profesionales que abarcan todas las áreas sobre las que tendrá que trabajar una persona emprendedora: definir su modelo de negocio, construir un plan de empresa, buscar financiación, mercado, internacionalización. Durante 2022, en el PAE de Badajoz, se ha asesorado a 1.637 empresas y emprendedores y se han puesto en marcha 181 empresas, tanto autónomos como sociedades.

¿Cómo ayuda el PCTex a las empresas y emprendedores?

El PCTex de Badajoz, que acoge actualmente a más de 90 empresas y genera más de 800 empleos con alta cualificación, está diseñado para el alojamiento y operación de empresas de base tecnológica respondiendo a sus necesidades de espacios comunes que combinen la tecnología y el talento. Ofrece un espacio generador de una comunidad de personas, empresas, e instituciones que trabajan en sectores de alta tecnología y fomenta la colaboración entre las empresas alojadas y su conexión con el resto de la región y con otros polos tecnológicos a escala nacional e internacional. También da servicios a las empresas en sus procesos de internacionalización, desarrollo del plan de negocio, acceso a nuevos mercados y a la financiación, tanto pública como privada, que distinguen al Parque de otras iniciativas de alojamiento de empresas unido a los servicios comentados del PAE de Badajoz hace que este espacio sea un foco de emprendimiento innovador.

¿Qué recomienda a las personas que ven el emprendimiento como una oportunidad pero que aún no se han atrevido a dar el paso?

Les recomendaría que si van a emprender miren todo lo que tienen a su alrededor y aprovechen todos los recursos que tienen a su disposición, como el PAE de Badajoz, AGILA y las diferentes ayudas así como espacios de instituciones privadas como la Cámara de Comercio de Badajoz y emprendan en Extremadura, ya que, tal como ha dicho nuestro presidente Guillermo Fernández Vara «aquí somos una tierra de oportunidades».