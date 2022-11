Tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia, este domingo regresa el Medio Maratón Elvas-Badajoz, en el que se han inscrito más de un millar de corredores (casi 600 de la capital pacense). El alcalde, Ignacio Gragera, presentó esta prueba deportiva, que alcanza su 33 edición, acompañado por el concejal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) y su gerente, Juancho Pérez y Alberto Martínez, respectivamente, y Francisco Alegre, comercial de LA CRÓNICA, que un año más se suma como patrocinador.

Aunque la cifra de participantes es inferior a ediciones anteriores, el número de corredores se mantiene en la línea de otras carreras populares similares, según el alcalde, quien destacó la participación de atletas como el extremeño Houssame Benabbou, que tiene la mejor marca de la historia de esta prueba (1:04:45) y el récord de Extremadura de medio maratón y maratón o el también extremeño Félix Barrios Parra, de Fuente del Maestre, con un tiempo de 1.04.46. En la categoría femenina, correrá la atleta madrileña Ruth García, con una marca de 1:20:26, intentará acabar con la hegemonía de la extremeña Mercedes Pilas, ganadora de las últimas ediciones.

Los corredores ya pueden recoger los dorsales en Decathlon hasta las 14.00 horas del sábado y el día de la carrera la FMD fletará autobuses desde la puerta de El Cortes Inglés hasta Elvas (entre las 8.30 y las 10.15 horas). Un año más, en las camisetas conmemorativas se podrá ver el lema ‘Deportistas contra la violencia de género’.

La salida será a las 10.30 horas (hora española) desde el parque de La Piedade de Elvas (junto al restaurante El Cristo) y la meta, en la avenida de Huelva de Badajoz, donde está previsto que los primeros corredores lleguen a partir de las 11.30 horas.

El medio maratón obligará a cortar al tráfico rodado vías principales de la ciudad, por lo que el alcalde pidió «paciencia» a los vecinos. En este sentido, recomendó que durante la mañana del domingo se eviten el puente Real y el de la Universidad y se opte por el de la Autonomía para cruzar el río.

Para velar por el buen desarrollo de la prueba se movilizara a más de 300 personas, entre efectivos de la Policía Local (con 20 agentes), voluntarios de Protección Civil, personal de la FMD y 129 colaboradores.

Un paciente en hemodiálisis, en la carrera

Joaquín Gutiérrez Maestre, un paciente renal en tratamiento de hemodiálisis, será uno de los corredores que participará en el Medio Maratón Elvas-Badajoz. No lo hará en busca de ninguna marca personal, sino para dar visibilidad a la insuficiencia renal crónica, demostrar que esta discapacidad orgánica no impide practicar esta actividad deportiva, «animar» a otros enfermos renales a lograr objetivos y sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos. Su dorsal irá cargado de mensajes, pero no estará solo en la carrera, pues a lo largo del recorrido lo estarán apoyando, con la misma camiseta que él lucirá con el lema ‘Renalmente Podemos’, otros corredores, familiares, amigos y miembros de Alcer-Badajoz.