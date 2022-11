El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, volvió a insistir este miércoles, a preguntas de la prensa, en que el Centro Ibérico de Energías Renovables (CIERE) anunciado en Badajoz para 2009, ha terminado en Cáceres bajo la denominación de Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE). «No se ha perdido, nos lo han quitado», reiteró el alcalde, en referencia a que el Gobierno central no ha cumplido su compromiso de 2009 con la ciudad.

No obstante, Gragera aseguró no renunciar a que Badajoz cuente con un centro de estas características en Badajoz, por lo que se está trabajando, junto a la Uex y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la reformulación del proyecto. Cuando esté listo, solicitara la Junta que impulse la creación de ese centro, «como ha hecho con el de Cáceres», subrayó.

Las palabras del alcalde pacense no han gustado a su homólogo cacereño, Luis Salaya, quien a través de sus redes sociales no tardó en responderle: «Señor Gragera, Cáceres no le quita nada a nadie», escribió en su perfil de Facebook.

Salaya defendió que su ciudad impulsa desde hace años y con «mucho esfuerzo» un modelo de ciudad basado en la industria verde, la generación de energía y el desarrollo sostenible, lo que unido a la agilización de trámites administrativos, «nos ha convertido en el mejor lugar de la Península» para acoger este centro. «Un hito histórico que debería para Extremadura que debería enorgullecernos vivamos donde vivamos», recalcó.

Respuesta a la CHG

Si el alcalde de Cáceres contestó a Gragera a cuenta de sus manifestaciones sobre el centro de energías renovables, el alcalde de Badajoz hizo lo mismo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, quien durante su visita a las obras que se están realizando en el azud de La Pesquera para combatir el nenúfar mejicano defendió que defendió que en la lucha contra esta especie deben estar implicadas también la Junta de Extremadura y el ayuntamiento pacense, que tendrán que colabora en la financiación de los trabajos finales.

"La CHG pretende hacer responsable a todas las administraciones para difuminar su responsabilidad. El Ayuntamiento de Badajoz no tiene ninguna competencia en el cauce del río, la lámina de agua ni en la lucha contra las especies invasoras. El ayuntamiento y los vecinos somos afectados", replicó Gragera.

"No es razonable que la CHG, que tiene presupuesto y puede solicitar fondos europeos, exija al resto de administraciones que cumplan con sus competencias", expuso el alcalde, quien se mostró dispuestos a reunirse con los responsables del organismo de cuenca para explicarles de nuevo su posición y también para exigirles que concurran a la nueva convocatoria que va a abrir Europa, con 140.000 millones de euros, para solicitar fondos con los que mejorar la situación del Guadiana. "Me gustaría saber si lo van a hacer", dijo.