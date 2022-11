El entorno de la antigua fábrica de la luz está en obras. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha comenzado los trabajos para colocar una compuerta en el azud de la Pesquera y evitar de este modo la acumulación de sedimentos que se depositan en el fondo y favorecen la presencia de nenúfar mexicano. Es una de las tres actuaciones previstas por la CHG para actuar contra esta planta invasora. La siguiente será colocar otra compuerta en el azud de La Granadilla, aguas abajo, con el mismo fin, para el que se está redactando el proyecto, cuyas obras podrían comenzar en 2023. En dos años estarán instaladas las dos compuertas. Ambos azudes delimitan el tramo urbano del Guadiana. Paralelamente, la CHG ha adjudicado un estudio para valorar las distintas alternativas ambientales para el control o erradicación del nenúfar, contra el que ahora se actúa puntualmente segándolo cuando existen competiciones deportivas.

El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, y el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, visitaron ayer los trabajos, acompañados de los técnicos responsables.

El nenúfar ocupa en estos momentos 120 hectáreas en el entorno del tramo urbano de Badajoz. Empezó a finales de los años 80 en el arroyo Carrera, aguas arriba. Poco a poco ha ido colonizando las zonas de sedimento del Guadiana y ha llegado prácticamente a la frontera de Portugal. La mayor parte de estas hectáreas, unas 80, están en el tramo urbano de Badajoz entre los dos azudes. Esta es la situación y «posiblemente se va a quedar así estancado hasta que le busquemos una solución», porque esta planta ya ha cubierto casi todas las zonas en las que puede estar. Esta especie se da donde hay lodo con menos de 3 metros de profundidad. Las áreas libres de nenúfar son las que no tienen sedimentos o más profundas, según explicó ayer Nicolás Cifuentes, comisario de aguas adjunto y responsable de la lucha contra especies invasoras en la CHG.

La existencia de los dos azudes en el tramo urbano del Guadiana aporta ventajas como la posibilidad de una lámina de agua permanente, con lo que supone para actividades y paisajismo, pero tiene el inconveniente de que se van quedando en este tramo todos los sedimentos naturales que proceden de la cuenca, de manera que en Badajoz están acumulados los lodos que han traído las crecidas de años anteriores. En estos sedimentos ha crecido el nenúfar mexicano, que no tiene nada que ver con el camalote, una planta de la que en estos momentos no existe ninguna mancha en los 185 kilómetros que antes cubría, aunque que no está erradicada sino controlada. Para atajar el nenúfar y facilitar también que se puedan mover estos depósitos de lodo se ha decidido permeabilizar los dos azudes, con la instalación de compuertas en ambos, que se abrirán cuando haya crecidas y así dejar pasar el agua y también los sedimentos, «que es como funciona un río en condiciones naturales», incidió Cifuentes.

La compuerta en La Pesquera permitirá el paso del agua hasta 60 metros cúbicos por segundo, que es un caudal superior al que pasa por el Guadiana el 90% del tiempo, con lo cual este dispositivo posibilitará maniobrar el azud y vaciarlo, para así facilitar labores de limpieza o de extracción de lodo o incluso de especies invasoras, informó José Luis Sánchez, jefe de servicio de Proyectos y Obras en la CHG.

Este azud está en la confluencia de los ríos Gévora y Guadiana. La obra (que tiene un plazo de ejecución de año y medio y está ejecutando la empresa pública Tragsa con un presupuesto de 2.260.500 euros) consiste en hacer un canal de conexión con el de los Ayala, que irá cerrado por una compuerta situada junto al molino de los Moscoso, que tendrá su punto de apoyo a un nivel suficientemente bajo como para dejar en seco la mayor parte del azud cuando los caudales del río sean pequeños. La compuerta tendrá 10 metros de longitud por 2,75 de altura y para abrirla se subirá por un carril. El canal estará enterrado, no se verá. Ahora tendrán que abrir, excavar, introducir la estructura de hormigón armado y, al terminar, volver a tapar. Tendrá 40 metros de longitud, con la misma dimensión que la compuerta (10 metros de ancho con algo más de altura). Para poder ejecutar la obra, se tiene que aislar el recinto de la obra del cauce del río, que es lo que se está haciendo en estos momentos, con la construcción de una ataguía aguas arriba. Tiene que estar terminada antes del 1 de marzo porque hasta el 31 de julio se contempla un periodo de parada biológica. A continuación empezará la excavación, pero antes se tienen que desviar líneas eléctricas subterráneas. Además, en la margen izquierda se va a instalar una rampa de flujo ascendente para facilitar la remonta de los peces aguas arriba del azud.

Moraleda defiende que la Junta y el ayuntamiento tendrán que aportar fondos para los trabajos finales

Respecto a cómo se va a combatir el nenúfar ya existente, se hizo una consulta al ministerio, que obliga a realizar trabajos ambientales previos. Moraleda pidió «paciencia» y defendió que en la lucha contra esta especie están las tres administraciones implicadas, también la Junta de Extremadura y el ayuntamiento, que tendrán colaborar en la financiación de los trabajos finales. Estos estudios para valorar el efecto ambiental durarán aproximadamente un año. . Cuando se tengan se valorarán las alternativas más eficaces que se pueden adoptar (segar la planta o un dragado total o parcial, con su valoración económica y su afección ambiental) y se redactará el proyecto. Todo ello se prolongará aproximadamente dos año,s «para ser realistas», reconoció Cifuentes. Para entonces, esperan tener terminadas las compuertas de La Granadilla. «Se han planificado todas las obras para que vayan encadenadas con el objetivo final que esperemos que sea el control o erradicación del nenúfar».