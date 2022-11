El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido posponer hasta después de Navidad el inicio de las obras para el traslado de la rotonda de la avenida de Elvas, cuya obra se adjudicó a finales de septiembre a Gosadex SL por 930.776 euros. Los trabajos consisten básicamente en desplazar 70 metros la glorieta actual para adaptarla al Plan General Municipal vigente, aprobado en 2007 y así ajustarse a los accesos de los dos nuevos sectores, uno urbanizado y otro en proceso, de la margen izquierda de la avenida.

Las actuaciones previas se iniciarán antes, en diciembre, pero los trabajos en la calzada no comenzarán hasta después de Reyes porque son fechas en las que existe mucho tráfico en esta avenida y la obra complicaría aún más la circulación rodada, según ha explicado el concejal de Urbanismo. Carlos Urueña. En diciembre se podrían iniciar los trabajos que no afectan a la glorieta, pues se tiene que actuar en el acceso al campus universitario y acondicionar la zona verde. De todas formas Urueña apunta que las fases de la obra se han planteado de tal manera que no obligará a cortar nunca el tráfico. En este sentido «vamos a intentar que las molestias sean las mínimas». Las fases vienen recogidas en el pliego de condiciones. El plazo de ejecución es de 6 meses.

La avenida de Elvas era la antigua carretera N-V, de titularidad del Ministerio de Fomento, hasta junio de 2006, cuando pasó al ayuntamiento.Para realizar la cesión, el ministerio acometió las obras de desdoblamiento de la calzada y de ordenación de los accesos, según el Plan General Municipal de 1977, que era el vigente cuando se redactó el proyecto y se acometió la obra. Posteriormente se aprobó el nuevo plan, en noviembre de 2007, que sitúa una de las glorietas de acceso al campus universitario desplazada respecto a la construida por el ministerio.

La obra supone reponer todos los servicios existentes, desmontar la glorieta actual y construir la nueva así como otro acceso a la universidad y demoler el que ahora existe, acondicionando su superficie, y reordenar el tráfico del recinto universitario en la intersección de esta nueva entrada.