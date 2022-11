¡Viva el Cerro!» gritó un espontáneo, al que siguieron los «¡Viva!» de decenas de vecinos que ayer al mediodía se dieron cita en la avenida Luis de Góngora, en la esquina con la plaza José Martí, para refrendar con su presencia el gran mural que el artista local Alejandro Pajuelo ha pintado para rendir homenaje a las víctimas de la riada, cuando se cumplen 25 años de las inundaciones ocurridas la noche del 5 al 6 de noviembre.

A la inauguración del mural asistió el alcalde, Ignacio Gragera, con buena parte de la corporación municipal y los responsables de los patrocinadores, El Corte Inglés y Club Rotary, Miguel Luna y José Manuel Gallardo, respectivamente, además del pintor.

«Es precioso, me ha encantado, bonito bonito», comentaba emocionada María Dolores Díaz, que lleva 40 años viviendo en Cerro de Reyes. A su familia no le cogió la riada «gracias a dios», pero «lo vi todo desde mi balcón, de madrugada, es como si lo estuviese viviendo ahora mismo, se me ponen los pelos de punta, por lo mal que lo pasaron las personas a las que le cogió el agua». «Lo recordamos siempre, siempre», apuntaba otra vecina, Ana Álvarez. «Esto es una exaltación al Cerro, cómo vivimos, cómo somos, como hemos sido». «Y como vamos a seguir siendo», añadieron las dos.

Cerro de Reyes concentra este fin de semana numerosas actividades organizadas por el proyecto ‘Hazte una PCR (Promociona Cerro de Reyes)’. Además de la inauguración del mural, la plaza del templete, que el ayuntamiento ha recuperado coincidiendo con este aniversario, acogió un mercado de artesanía, una exposición de dibujos de los escolares del barrio y actuaciones en un escenario

«Esto no es una fiesta para celebrar sino para recordar y que hoy en día estamos mejor», según Ana Álvarez. «Tenemos mejores servicios e infraestructuras, es verdad que hay zonas que aún tienen que regenerarse, como dijo el alcalde, que hay personas que no comprenden lo que se está haciendo, también, pero no vamos a estar llorando siempre». Ana no perdió a ningún familiar pero sí su casa, en la calle Tirso Lozano Rubio, y desde entonces vive en el Cerro nuevo, en la calle Francia. «Todos hemos pasado, pero yo no quiero recordarlo llorando todos los años, porque se ha hecho ya bastante por el barrio y queremos seguir haciendo».

También Soledad Arce cree que el Cerro ha evolucionado mucho «para mejor». Esta vecina ya no vivía en el barrio cuando ocurrió la riada, al que volvió al poco tiempo, «porque yo tenía que estar cerca de los míos». Sole destaca entre lo sucedido desde entonces la actividad de la Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María, que ha aportado identidad al entorno con el Vía Crucis y el Belén vivientes y el reparto de juguetes a las familias desfavorecidas. Además reanudó la celebración de la feria del barrio, que ahora organiza la asociación de vecinos. Para Sole estos días no son de celebración. «Se celebra que hemos sobrevivido y lo hemos superado, pero hoy no es día de celebración sino de recordar a las víctimas. Sí que es verdad que a partir de ahora vamos a poner un punto y aparte, levantar la cabeza, el barrio y seguir adelante, pero no es día de celebración».

La hermandad forma parte del Grupo de Desarrollo Comunitario ‘Cerro de Reyes en Positivo’, integrado por todas las entidades que trabajan en el barrio, desde el centro de salud, colegios, farmacia, parroquia y asociaciones. Esther Gil es coordinadora del grupo, que empezó a funcionar en el curso 2018/2019 y tras la pandemia se reactivó. «Nuestro objetivo es trabajar en favor del barrio, con una labor comunitaria». Ayer se dieron a conocer en el templete con un vídeo para que todos los vecinos sepan qué entidades lo conforman. «La riada ha marcado la división del barrio por las nuevas casas que se hicieron», reconoce la coordinadora, que, por otro lado, constata que los vecinos quieren involucrarse y ver un barrio en positivo. Prueba de ello son los dibujos de los escolares expuestos junto al templete, en los que los niños piden un barrio limpio, donde haya amistad, colaboración entre unos y otros «y unidad».

Programa para hoy domingo, 6 de noviembre

-A las 10.30 horas tendrá lugar la eucaristía en memoria de las víctimas de la riada en la parroquia de Jesús Obrero

-Posteriormente, al término de la misa, sobre las 11.45 horas, se plantarán 22 macetas en recuerdo de las personas fallecidas hace 25 años. En la rotonda de Las Grullas.

-La Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María saldrá en procesión con la imagen de la Virgen por las calles de Cerro de Reyes a partir de las 12.00 horas. Está prevista una visita al pico de los arroyos.