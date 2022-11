Félix Sande Jaramillo tenía 38 años. La noche de la riada en Badajoz su taxi fue arrastrado al cruzar el puente del Revellín cuando iba a llevar a un compañero. Logró salir del vehículo y quiso ayudar a su acompañante, que se había quedado atrapado. Lo salvó, pero Félix recibió un golpe en la cabeza y ya no salió a flote. Lo estuvieron buscando una semana entera. Su cuerpo fue hallado entre juncos por los bomberos en el azud, el 12 de noviembre de 1997. Hace casi 25 años.

Félix tenía 4 hijos y vivía con su familia en Antonio Domínguez. Su hija mayor, Soraya, lo recordaba anoche, junto al memorial que el Ayuntamiento de Badajoz ha colocado en el parque, donde confluyen los arroyos Rivillas y Calamón, obra del escultor José Luis Hinchado. El nombre de su padre está tallado con el de las otras 21 víctimas de la riada.

Soraya Sande tenía 16 años «recién cumplidos». Sabe lo ocurrido aquella noche por lo que contó el compañero de su padre. «Les hicieron luces pero llovía muchísimo, siguieron y el agua los cogió». Soraya no olvida la intensa lluvia. «Mi padre no venía a casa, recuerdo a mi madre levantada toda la noche, asomándose a la puerta, entonces no había móviles». Una vecina los avisó de que se había desbordado el Rivillas. «Me acuerdo perfectamente». Pero nunca pensaron que «iba a ser lo que fue». Esta mujer que ahora tiene 40 años y los sucesos de aquella noche muy presentes agradece que el nombre de su padre sea recordado en este lugar escogido, «porque aunque fue una desgracia, forma parte de la ciudad, de lo que ocurrió y me gusta mucho este gesto». Han pasado 25 años «pero aún así lo recordamos en estas fechas, no se olvida, se queda marcado para toda tu vida». Tanto es así que el hijo mayor de Soraya, que ahora tiene 10 años, hace unos días tuvo que hacer un trabajo en el colegio sobre la riada y además de narrar lo que ocurrió en Badajoz «porque se lo pedía el profesor», ha querido «contar la historia de su abuelo».

Soraya acudió anoche junto a más de un centenar de vecinos de Cerro de Reyes y autoridades al acto de inauguración del memorial por las víctimas, una escultura «muy simbólica» con un núcleo de mármol, que son las casas medio derruidas, envueltas en láminas de hierro que representan el agua que arrastró las viviendas, rematada con el corazón de las víctimas y de todos aquellos que colaboraron aquellos días, con los 22 nombres tallados como en un monumento funerario. Contaba el escultor que cuando se ha excavado el hueco para el engarce de la escultura han encontrado la cimentación de la casa cuya familia entera desapareció aquella noche. «Es increíble, 25 años después».

Un foco ilumina desde anoche la escultura, que se puede ver desde el puente y será un referente en este rincón del parque de los arroyos.