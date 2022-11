El lunes el pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz rechazó la propuesta de bandera diseñada por una comisión de representantes de asociaciones culturales de la ciudad. Dos semanas duró sobre la mesa la propuesta. PP, PSOE y Unidas Podemos alegaron defectos de forma y falta de transparencia en el proceso para votar en contra. Pero hay quien no está dispuesto a que este tema no se resuelva cuanto antes. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, presentó ayer una moción para pedir que se constituya una comisión específica en el seno de la corporación de la que sea secretario un funcionario, cuyo resultado pueda ser acordado por el pleno, con el compromiso de que la bandera se apruebe antes de que termine esta legislatura.

Se trata de empezar de cero y parece que ningún grupo se opone del todo. Salvo el PSOE, cuyo portavoz, Ricardo Cabezas, considera que el tema se debería «dejar enfriar un poco», si bien tiene que hablarlo aún con su grupo. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, apoya que se reinicie el proceso siempre que se haga «de forma transparente y democrática» y que la comisión que se nombre aporte varias propuestas -dos como mínimo- que se sometan a consulta ciudadana o referendum, «porque solo así contará con la legitimidad suficiente». Para el PP, lo que pide Vélez es «básicamente lo que está aprobado por el pleno» en marzo de 2021. Los populares dicen estar de acuerdo con que se cree una comisión «formal» para este asunto. La condición que ponen, como han venido defendiendo, es que exista «consenso político y social». Pero se niegan a poner como límite temporal esta legislatura. Entienden que Vélez lo haga porque sabe que no estará en el ayuntamiento a partir de mayo. «Si se hacen las cosas bien y hay consenso, no tendríamos problemas en aprobar la bandera antes de mayo». Sin embargo, el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, se mostró ayer «muy pesimista» después de lo ocurrido en el pleno del lunes. «Ante las excusas que han puesto los grupos mayoritarios, creo que no les interesa a ninguno de ellos». Aún así, Gragera se abre a que haya un nuevo proceso y a que se establecen «unas reglas claras», aunque seguramente haya que matizar cuestiones de la moción, porque no puede crearse una comisión en la que no participen miembros de la corporación, sería entonces un grupo de trabajo «como se hizo la última vez».