«Hoy serán vuestros ojos y os irán describiendo los lugares por los que vais pasando». Con esta palabras ha querido este miércoles María Muñoz, coordinadora de actividades deportivas del Área del Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), animar a los participantes en la ruta organizada en el parque de la margen derecha del Guadiana y de la que, por primera vez, ha formado parte un grupo de invidentes de la ONCE, con sus acompañantes.

A la iniciativa se han apuntado ciegos totales y otros con resto visual, según ha explicado María Fernanda Gómez ‘Fefe’, monitora del Club del Mayor de la ONCE, al que los afiliados se pueden apuntar a partir de 55 años. Se reúnen todos los miércoles para «hablar de la vida en general, de la actualidad, celebramos cumpleaños y hacemos visitas culturales». A estas actividades han sumado ahora esta ruta al aire libre. No han faltado Luisa y Ana, que tienen resto visual, «que aunque parezca muy poco para ellos es suficiente y algunos van sin el bastón porque el cerebro se adapta a ese resto visual».

La monitora ha comentado que para un ciego no es fácil desenvolverse en Badajoz. «La verdad es que la ciudad no está totalmente adaptada, antes los semáforos tenían sonido, pero ya no suenan los pajaritos», lamentó. Pepi Sierra perdió visión por degeneración macular y ayer se apuntó sin dudarlo a esta actividad. «Yo no me quedo en casa, siempre hay que mirar para atrás porque hay cosas mucho peores, hay que salir todo lo que se pueda».

Encarna Ferrera ha acudido con su marido. Encarna no es ciega total, pues ve «luces y sombras». «He tenido una vida normal» pero a partir de los 30 años empezó a perder la vista y ahora «dependo de mi marido para todo». Ayer la acompañaba, como lo hace cada día cuando salen a caminar juntos. Nunca va sola porque tiene el síndrome de Ménière, un trastorno en el oído interno que le hace perder el equilibrio y no puede coger el bastón. Nada les ha impedido unirse al grupo y disfrutar de una mañana de convivencia con un sol de otoño que acarició todos sus sentidos.