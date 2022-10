La Urbanización Guadiana de Badajoz advierte de la apertura de los bares de copas

Tras las reiteradas protestas al Ayuntamiento de Badajoz por los problemas y deficiencias que hay en la Urbanización Guadiana y tildar de «falta de seriedad y sensibilidad» que no se les haga caso, la asociación de vecinos ha hecho públicas una serie de reivindicaciones. La principal tiene que ver con los bares de copas, que, después de la pandemia, se han vuelto a abrir muchos de ellos, con lo que ello supone para la zona.

La asociación solicita que se vuelva a declarar como zona saturada de ruidos (ya lo fue entre 2008 y 2011) en el plazo de un mes y amenaza que, de no ser así, tomarán las medidas oportunas ante los tribunales y otras instituciones. El presidente, Joaquín León, explicó que esto provoca que la gente aparque donde no debe, que salgan a altas horas de la madrugada con copas de más o el excesivo escándalo. «Es un tema de salud pública», señaló, porque las fiestas suelen comenzar los jueves y hay vecinos que no pueden dormir para ir el viernes a trabajar. Asimismo, pidió más presencia policial para controlar el horario de cierre y los vehículos.

En materia de seguridad vial, advierten de que los ciudadanos estacionan en zonas prohibidas que impiden la entrada de los vehículos de emergencia tanto de noche como de día, así como de la falta de visibilidad por las plantas, tanto en la salida a la avenida de Elvas como en la incorporación desde la calle Castillo de Villagarcía de las Torres a Castillo Puebla de Alcocer, donde piden una pequeña rotonda.

El estado del acerado de muchas calles es «lamentable» por el «abandono» con el riesgo de accidentes que conlleva para los viandantes. Especial mención hizo León a la calle Castillo Puebla de Alcocer, donde se ubican bastantes residencias de mayores yen la que las personas que van en sillas de ruedas casi no pueden ni desplazarse por estar las baldosas levantadas por las raíces de los árboles. «Entendemos que es algo endémico de la ciudad pero no lo podemos consentir y reclamamos que se arregle porque para eso pagamos impuestos», añadió.

Esto lleva a los jardines y árboles de la urbanización, que se cortan por donde no deben cuando se secan y luego no se retiran o cuando lo hacen dejan los huecos en los alcorques y no se tapan. También es un problema la falta de poda que permite que los árboles invadan las casas y no dejen a algunos vecinos ni abrir las ventanas. Además, quieren que se cambien por árboles más pequeños como aligustres o naranjos, que den verdor a la zona.

En el parque infantil la petición más evidente es la de sustituir la arena por caucho reciclado por la seguridad para los niños que se caen y porque es más higiénico, ya que los perros no harían sus necesidades en él. Pero también afirman que faltan escalones en el tobogán y que no hay columpios, todo ello debido a la falta de vigilancia policial. Las fuentes no funcionan y León no comprende para que las ponen.

Por otro lado, su última prioridad es el local para la asociación de vecinos que reivindican desde hace 25 años y que les dijeron que se haría en la calle Castillo de Zafra porque es una zona que no tiene ningún tipo de salida comercial y a ellos les vendría bien para reunirse y llevar a cabo diferentes actividades. Actualmente se reúnen en los bares o, si quieren hacer alguna acción, el centro comercial Conquistadores les presta una sala o si no en la parroquia.