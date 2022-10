El alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, la ha defendido sin fisuras: "No creo que Blanca Subirán sea responsable de esta situación", ha dicho, al terminar el debate de la moción presentada este lunes por el grupo Socialista en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz para reprobar a la concejala responsable de la institución ferial, del PP, por la situación que atraviesa, sin un reglamento que regule los precios públicos que se han estado cobrando tanto a expositores como a los visitantes.

En realidad la reprobación de un concejal no tiene ninguna consecuencia. Se trata de una figura política que no está recogida en ningún reglamento y se utiliza para expresar el descontento de la oposición con algún miembro del equipo de gobierno.

El socialista Martín Serván ha recordado que su grupo llevaba meses avisando de la situación irregular de Ifeba y cuando han solicitado reiteradamente información no se la han facilitado. El pasado día 26 se reunió la junta rectora de Ifeba, en la que Subirán dio muestras de "consenso y prudencia" llamando a la responsabilidad, pero Serván ha insistido en la "gravedad de la situación".

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, hubiese querido que se llegase más lejos, y que el alcalde cesase a Subirán de sus responsabilidades e incluso que dimitiese, pues en este grupo entienden que la reprobación se queda en una mera "regañina". Los socialistas no han aceptado modificar su moción. De cualquier modo, no ha salido adelante. Por muy poco. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, se ha abstenido y ha habido empate. PP y Cs suman igual que PSOE y Unidas Podemos. El voto de calidad del alcalde ha salvado de ser reprobada a Blanca Subirán, que ha defendido su gestión al frente de esta institución, cuyas ferias han ido creciendo en número de visitantes y presencia de expositores, según ha señalado. "No hay nada que ocultar", ha manifestado.

LA BANDERA/ El orden del día de hoy también incluía la propuesta de la alcaldía para que Badajoz tenga bandera. Hace dos semanas una comisión integrada por representantes de asociaciones culturales de la ciudad presentó un diseño, cuya aprobación requiere el apoyo del pleno de la corporación municipal para su tramitación. Badajoz es la única capital de provincia del país que carece de enseña. Y así va a seguir.

Como estaba previsto, la propuesta de la alcaldía no ha salido adelante porque el grupo popular (socio del equipo de gobierno) y la oposición (PSOE y Unidas Podemos) han votado en contra pues no están conformes con el procedimiento, ya que consideran que ha habido falta de transparencia y que la composición de la comisión de expertos debería haber pasado por un acuerdo plenario. Cs y el concejal no adscrito se han quedado solos y los representantes de la comisión que han asistido al pleno como público como habían llegado: decepcionados. El alcalde ha dejado la puerta abierta a que la corporación retome el tema y decida el procedimiento para hacerlo. En 20 años no han sido capaces.