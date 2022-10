Cada uno con su dorsal, preparados para echar a correr. En esta ocasión su meta era alcanzar comprensión por parte del Ayuntamiento de Badajoz. Medio centenar de vecinos en representación de los barrios del norte de las vías del tren (Luneta, Colorines, Grupo Sepes, Gurugú, Santa Engracia y El Progreso) se manifestaron ayer por la mañana frente al palacio consistorial para protestar por la suspensión de la Carrera del Progreso, que se ha venido celebrando coincidiendo con la Semana de la Salud y que esta edición no se ha podido organizar porque el ayuntamiento obligaba a trasladar el recorrido al parque de la margen derecha del río.

Hubiesen sido más en horario vespertino, porque habrían podido acudir niños y trabajadores de estos barrios, pero entonces no habría nadie en el ayuntamiento. Gloria González, secretaria de la Comisión Comunitaria de Salud del Progreso, recordó que este año han solicitado dos veces la carrera. Primero en mayo y después en octubre. La respuesta en ambas ocasiones fue que tenía que celebrarse en el parque del Guadiana. Oficialmente no conocen los motivos, pero intuyen que es por el conflicto con las jornadas extraordinarias de la Policía Local. «El único objetivo que tiene nuestra carrera es que la gente de Badajoz vaya a nuestra zona a algo bueno, porque tenemos muy mala fama y un estigma social muy negativo», explicó. En la última edición, la tercera, en 2019, repartieron 800 dorsales. No renuncian a celebrarla, pero en su zona.