'Donde la pintura respira’ es el título de la exposición que Adrián Rolo (Badajoz, 1997) inauguró ayer en la sala Vaquero Poblador de la diputación, donde permanecerá hasta el 10 de diciembre. Una exposición que irá creciendo a medida que transcurran los días en este espacio acogedor lleno de luz y ahora de colores, donde el artista ha organizado su propio taller para trabajar en una nueva obra que parte de una pintada con un mensaje y crecerá como un mosaico. En la clausura mostrará el cuadro terminado. Aparte de la obra en directo, uno de estos días habrá un concierto de música clásica y jazz experimental con la violinista Raquel Otero y el pianista Álvaro Ruiz.

Al montar su taller en la sala, Rolo pretende «que la gente se sienta parte de la exposición, que no solo la vea sino que esté dentro de ella» y dar la oportunidad a los visitantes de verlo pintar, escribir o leer. A su disposición se han colocado unos bancos para que puedan acompañarlo en este proceso.

La exposición «habla de mi vida», como los escritos, tarjetas, etiquetas o dípticos que cuelgan en la pared del taller. Inicialmente pretendía ser un calendario con cuadros que completaran meses. Pero la idea evolucionó y el autor decidió enfocarla en momentos puntuales de su existencia: una visita a un jardín botánico, en una cafetería de Nápoles pintando un bodegón o en Salamanca asomado al balcón con su compañera de piso. Los textos hablan de acciones que ocurrieron en esos momentos. El autor no pretende que su trabajo guste o no, pero si alguien no lo entiende tiene los escritos para ayudar a interpretarlo o a que se sienta identificado. «Es una especie de triángulo amoroso y le da más sentido».

Todo los cuadros, salvo el que está por terminar, tienen títulos descriptivos, que surgen después de la pintura. Reconoce que no se le da bien escribir nombres y lo que hace es pensar en la historia que hay detrás. «Selecciono las palabras y compongo el título». El resultado: ‘Descomposición anatómica de un conmoción’, ‘La lucha del pueblo unido’. ‘Amor de madre’ o ‘La cabra corre el tiempo’.

Sus obras contienen símbolos y mensajes. Antes pintaba en blanco y negro, con mucho más detalle. Con el color se permite expresar solo los importantes y con los blancos logra atrapar la luz.

Como curiosidad, la mayoría de sus lienzos no tienen bastidor. El motivo es práctico: su casa es pequeña, sus obras muy grandes y no cabrían por la puerta. Su método de trabajo consiste en graparlas a la pared y pintarlas. Una sobre otra. La siguiente oculta a la anterior.

Rolo se identifica con unos cuadros más que con otros. Prefiere colores cálidos, naranjas y amarillos, aun así se ha atrevido con los azules en un bodegón. Le gustaría dedicar su vida a la pintura y su afán es constante. Continuamente busca y prueba, evoluciona. «Todos tenemos que crecer, para mejor o peor, pero cambiar», defiende.