El PP de Badajoz tendría que haber celebrado la noche del jueves un acto público de partido para presentar su estructura local. 75 minutos antes de la hora anunciada los militantes recibieron el mensaje de que se suspendía. La versión oficial, en la que este viernes han insistido la presidenta regional, María Guardiola, el provincial, Manuel Naharro, y el aparato local, fue «la descoordinación» en la agenda, porque en Génova querían que algún cargo de Madrid asistiese. La razón que cobra más fuerza entre las muchas que se han barajado a lo largo del día es que Madrid no podía permitir celebrar un acto del candidato cuando aún no han sido ratificados en ninguna capital de provincia y además se está en plena negociación. La estructura local del partido es la base de su lista electoral. Sea como fuese, el coordinador local, Antonio Cavacasillas, se quedó compuesto y sin novia en el Complejo Alcántara, donde a falta de pan, compartió cóctel con decenas de afiliados y simpatizantes.

-Ayer se supo que algunos integrantes de la estructura local que se iba a presentar en el acto del jueves, que formarían parte del Comité Sectorial, desconocían que estaban ahí sus nombres y además no quieren aparecer.

- Yo he hablado personalmente con casi todos y se les ha explicado el cometido. El Comité Sectorial son personas expertas de la sociedad civil que no tienen que ver con el partido, aunque haya algunos afiliados. Voy a volver a llamarlos y si alguno no quiere, no estará. Pero no tiene nada que ver. Alguien lo puede malinterpretar, pero creo que todos los partidos políticos deberíamos tener un comité con gente de todas las ideas que te puedan aconsejar en materias importantes para que no solo prevalezca la idea del partido.

-¿No es esa queja el motivo para suspender el acto público?

-No tiene nada que ver. La información que a mí me dieron es que era una orden de Génova porque querían estar presentes en el acto y pidieron un aplazamiento. Me lo notificaron una hora y media antes.

-Esa decisión le habrá fastidiado.

-Estoy bien. Soy una persona optimista. Prefiero ser un tonto feliz que un triste inteligente. No le doy más importancia. Los únicos que me preocupan son los afiliados, mis amigos y familiares que estuvieron presentes, la gente que fue y la gente que no pudo ir. Estaba todo preparado y el cóctel se tenía que hacer. Solo me preocupan las personas.

"Como coordinador local tengo la responsabilidad de formar mi equipo sin dirigirme a nadie, salvo a mi presidente provincial"

-¿Cree que lo sucedido perjudica a su posición en el partido?

-El tiempo lo dirá. Estamos a 7 meses de las elecciones municipales. A lo mejor en abril hubiese dicho otra cosa, porque a un mes de las elecciones seguramente sería más perjudicial. Pero nos queda mucho por hacer. Si esta situación ha molestado a algún afiliado o a alguna persona, pido disculpas. Nunca ha sido mi intención. Era un acto de partido porque soy coordinador local desde el 1 de diciembre nombrado por el Comité de Dirección Provincial. Por lo tanto yo tengo la responsabilidad de formar mi equipo y no tengo que dirigirme a nadie salvo a mi presidente provincial, que conoce la estructura, y cuando la regional ha dado luz verde a este acto, no hay ninguna cuestión más que añadir. Pero, por supuesto, todos tenemos jefes y si desde la nacional alguien ha creído oportuno que se aplace porque quieren estar presentes, nosotros solo podemos cumplir con esa directriz.

-¿Esta decisión de Génova no os pone en un brete a ti y a Naharro?

-No creo que haya más cuestiones que ver. No tengo ningún pensamiento de que pueda tener consecuencias negativas. No estoy preocupado. Me encuentro bien, como ayer, antes de ayer y mañana. Estoy con ganas y voy a seguir hacia adelante, bajo la directriz de mi partido. Siempre seré leal al PP.

-¿Está convencido de que será el candidato a la alcaldía ?

-Yo no tengo ninguna duda de mí ni de mis compañeros de partido. Habrá que preguntar a Madrid, que son los que tienen que tomar la decisión. Tengo toda la fuerza para seguir adelante con el proyecto que tenemos para Badajoz. Si me ratifican como candidato a la alcaldía, seguiré adelante. Pero yo no soy quien tiene que nombrarme. Se aclarará cuando lo hagan en todas las capitales de provincias. No hay ningún candidato aún nombrado, ni siquiera el alcalde de Madrid.

-¿Siente que tiene menos apoyos ahora que hace dos días?

-Tengo el apoyo de los míos, que son los que me importan: la gente que me quiere, que estuvo en el acto público. Por eso me quedé el jueves y di la cara en todo momento. Yo no me escondo nunca. Me puedo equivocar o acertar, pero jamás me escondo. No creo en la cobardía cuando sé que estoy actuando correctamente. En la vida hay que ser valiente. El jueves era un día muy importante para mí. Se tuvo que modificar. Hablé con todos los que estaban allí, que eran muchos, y les dije que por lo menos se habían ahorrado el rollo de los políticos. Tomamos algo juntod y eso es de agradecer.

-¿Se sintió poco arropado, porque no estuvo Guardiola y Naharro llegó al final?

-Yo nunca he tenido dudas de Manolo Naharro ni de María Guardiola. Jamás. Nunca. Desde el principio he sentido su apoyo, desde el principio hasta el final. Ellos pueden comunicar a Madrid su decisión y Génova la ratifica. Yo con ellos no tengo ninguna duda y me siento orgulloso de su apoyo continuo y diario.

-¿Os precipitasteis al convocar este acto? ¿Qué falló?

-No tengo que pedir a Madrid nada porque esto es un acto del coordinador local del partido. Lo único que ocurre es que ahora mismo con la situación que está, posiblemente se estén dilucidando todas las cuestiones, posiblemente los actos de partido se quieran tener en pausa. Eso es lo que puede ser, pero es un pensamiento personal. A lo mejor no hemos explicado de manera correcta que esto era un acto del coordinador local, que es lo que soy ahora, no del candidato.

-¿Así de sencillo?

-A veces nos gusta complicar lo sencillo. El único fallo de todo esto ha sido que la notificación de la nacional nos tuvo que llegar al menos 24 horas antes. Yo no hablé con nadie de Madrid. No tienen por qué hacerlo. Pero me hubiese gustado de todo esto, por ponerle alguna pega, que hubiesen avisado antes, por respeto a las personas que estaban convocadas y que asistieron. Me quedo con el apoyo y el cariño de la gente. Un jueves por la tarde en Badajoz es complicado. Como se va a aplazar significa que se celebrará en fechas posteriores. A ver si es mejor momento. Hay que ver la diferencia de cómo está el partido ahora. Antes convocar a 20 o 30 personas en un sitio costaba muchísimo y ahora reunir a 200 cuesta bastante menos. Se ve en el ambiente que a la gente le gusta el proyecto, o las personas que estamos dentro o tiene ganas de escuchar lo que tanto María, como Manolo o yo les podamos comunicar.

-En conclusión: habría querido que Génova le hubiese avisado antes.

-Si iba a haber esa comunicación porque se tenía esa información, podrían haberlo hecho. Simplemente porque vino gente de fuera, de otras localidades y como está el precio de gasolina, para que luego no hubiese nada. Menos mal que pudimos tirar de cátering y de conversación, que eso apagó un poco el desencanto.