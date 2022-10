El trasvase de cargos de Ciudadanos al PP está siendo un movimiento contagioso. En ese contexto podría interpretarse la noticia que ha adelantado esta mañana Cope y que ha confirmado el propio coordinador local del partido en Badajoz, Antonio Cavacasillas, que además será el candidato a la alcaldía, pendiente de que Madrid lo ratifique. El PP pacense ha fichado a la exconcejala y exportavoz municipal de Ciudadanos en la anterior legislatura, Julia Timón. Esta incorporación se ha producido por el paso adelante que ha dado la propia Timón, que ya fue socia de gobierno de los populares en el Ayuntamiento de Badajoz, con los que compartió fotos y representación cuando formó parte de la corporación y se quedó como única concejala de la formación naranja, tras la marcha del que había sido el candidato a la alcaldía por Cs y portavoz municipal, Luis García Borruel, que abandonó el partido segundos antes de que lo echasen.

Julia Timón entró en el PP este verano y se puso a disposición de su nuevo partido. Será una de las incorporaciones a la estructura local del PP que se dará a conocer la noche de este jueves, en un acto convocado en el Complejo Alcántara de Badajoz. Julia Timón, que es profesora en el Centro de Educación de Adultos, formará parte del comité sectorial como responsable de Educación.

El PP en Badajoz carecía hasta ahora de estructura local, como capital de provincia, porque así lo recogen los estatutos. Se daba la coincidencia de que el alcalde era también el secretario provincial de los populares. Las circunstancias cambiaron cuando Francisco Javier Fragoso dejó ambos cargos. En la secretaría provincial lo relevó Manuel Naharro, que llegó dispuesto a dar un vuelco a la formación en la provincia y también en Badajoz capital. Por primera vez se nombró a un coordinador local, Antonio Cavacasillas, que por lógica será también el candidato a la alcaldía.

Esta noche Cavacasillas presentará la nueva estructura de su partido en la ciudad, que estará formada por el Comité Local, integrado por 17 personas, que serán las encargadas de coordinar todas las acciones del partido en la ciudad y se reunirá semanalmente. También se ha formado un Comité Sectorial, que mantendrá contactos con los distintos sectores y asimismo habrá un Comité de Barrios y Pedanías, cuyos integrantes recogerán a pie de calle las peticiones de los ciudadanos.

Lo que se presenta esta tarde es la estructura del partido en Badajoz, no la candidatura del PP a las próximas elecciones municipales. No hay fecha aún para darla a conocer. Génova no ha ratificado todavía a ningún candidato de las capitales de provincia.