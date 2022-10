Visto para sentencia el juicio celebrado en la Audiencia de Badajoz contra un funcionario de la Delegación Provincial de Educación ya jubilado, un contratista y un arquitecto técnico por las presuntas ilegalidades en las certificaciones de las obras realizadas durante el verano de 2018 en el colegio Guadiana y el instituto Zurbarán, ambos en la capital pacense.

La fiscalía, en sus conclusiones finales, mantuvo ayer la petición de penas de 9 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros para los tres acusados por un delito de falsificación de documento público en la modalidad de imprudente, suprimiendo la continuidad delictiva, al entender que hay un único propósito en todos los actos. Pero introdujo la alternativa de tipo doloso, planteando para el funcionario la condena mínima para este tipo de delitos -3 años de prisión y 6 meses de multa- y de 2 años de cárcel y 6 meses de multa para el arquitecto técnico y el contratista. A este último también reclama la responsabilidad civil por los perjuicios a la Consejería de Educación, que la Administración regional cifra en 269.185, 30 euros.

Por su parte, el abogado de la Junta, Francisco Plaza, en su alegato final, retiró los cargos de malversación contra el funcionario, para el que solicita 3 años de cárcel, y mantuvo la petición de 2 años de prisión para el arquitecto técnico, mientras que al contratista le reclama la indemnización por los perjuicios económicos.

Las defensas, en manos de Damián Sánchez, Eduardo Gil y Diego Crespo, siguen pidiendo la absolución de sus clientes, pues, a pesar de que todos han reconocido que las obras realmente ejecutadas no se corresponden con las certificadas, no consideran que esto vaya más allá de irregularidades «inocuas» -que en todo caso deberían juzgarse por vía administrativa y no penal-, con las que ninguno buscaba un beneficio personal, sino el «bien común» de terminar las obras en los plazos previstos para garantizar la vuelta de los alumnos.

Intercambio de cromos

Los letrados de la defensa recurrieron al argumento de que la compensación de unas partidas con otras es «habitual» siempre que haya control en este tipo de obras con plazos ajustados, que en el argot del sector se conoce como «intercambio de cromos», según dijo el jefe de obras de la contrata. Todos los peritos que declararon en la vista corroboraron que esa manera de actuar «es una costumbre», porque optar por el modificado de proyectos, que hubiera sido lo correcto por las variaciones realizadas sobre el proyecto inicial, hubiera supuesto paralizar las obras entre «6 meses y un año».

Asimismo, los abogados de los acusados hicieron hincapié en que, como reconoció el técnico del Servicio de Control de Fondos que detectó las irregularidades en las certificaciones, la Junta «no ha perdido» el dinero de los fondos Feder con los que iba a financiar estas actuaciones, sino que los puede destinar a otros proyectos. Al detectarse las presuntas ilegalidades, la Administración regional ha tenido que asumir con fondos propios las obras de estos centros.

Sin embargo, el fiscal y el abogado de la Junta creen que los actos de los inculpados «no son inocuos», sino que han causado un perjuicio, y que actuaron en connivencia para presentar certificaciones «mendaces», para evitar la paralización de los trabajos y asegurarse su cobro. «Existe un interés público que se ha visto vulnerado», defendió el fiscal, quien consideró que estas «ilegalidades» pueden perjudicar la llegada de subvenciones europeas a la región. El representante legal de la consejería aseguró que las compensación de partidas "se ha hecho a espaldas de la Junta".

Las defensas no comparten que haya perjuicio económico y se apoyaron en el informe y declaraciones del perito designado por el juzgado, quien señaló que en el caso de colegio Guadiana se ejecutaron obras por 17.000 euros más de lo presupuestado y en el Zurbarán 14.000 por debajo de lo realmente certificado, por lo que en cómputo global se habían realizado obras por unos 3.000 euros más de lo facturado en total por la contrata.

Informe "limitado y que falta a la verdad"

En este sentido, contrapusieron el informe del perito judicial al elaborado por el jefe de Obras y Proyectos de la Delegación Provincial de Cáceres, al que la consejería encargó revisar las actuaciones en ambos colegios después de que el Servicio de Control de Fondos Europeos alertase de presuntas irregularidades. Este último, detectó desfases de 33.000 y 30.000 euros entre los ejecutado y certificado en el colegio Guadiana y el instituto Zurbarán, respectivamente. Los representantes legales de los procesados cuestionaron "lo limitado" del informe realizado por el técnico de la Administración regional, que, según dijeron, "falta a la verdad".

La defensa del contratista añadió que la "enemistad" de este técnico con la constructora por un conflicto surgido entre ellos durante la obra de otro colegio en la región, en concreto en la localidad de Valencia de Alcántara, era el motivo de este informe en su contra (el jefe de Obras y Servicios de la Delegación de Educación negó este extremo el día anterior". "Todavía estamos pagando la factura por ese enfrentamiento", afirmó Eduardo Gil. "Se hizo más obra de la que había en el proyecto y la más perjudicada es mi empresa", señaló el constructor, quien recordó que la Junta no le ha pagado las últimas certificaciones y le tiene retenidos los avales.

Por su parte, el abogado del funcionario, Damián Sánchez, reiteró que por encima de su cliente había dos responsables más en la consejería, que "deben controlar y corregir cualquier conducta incorrecta de su subordinado", y que "han firmado lo mismo" que su cliente, pero que no estaban en el banquillo como él. Asimismo, insistió en que su defendido estaba de vacaciones cuando se rubricaron las certificaciones parciales de la obra, por lo que no pudo ser él quien le diera el visto bueno. "He podido ser benévolo en ciertas cuestiones, pero toda la idea era favorecer a la Junta y mirar por el bien común", afirmó el funcionario cuando el magistrado le dio el turno de palabra al final de la vista.

Mientras, Diego Crespo, el letrado del arquitecto técnico responsable de la dirección facultativa de las obras del instituto Zurbarán (el aparejador del Guadiana falleció antes de que se celebrara el juicio) recalcó la inexperiencia de su cliente en trabajos con la Administración regional y aseguró que se dejó guiar por el funcionario y el contratista. "Hay órdenes que están absolutamente asumidas", dijo. Asimismo, señaló que su cliente fue elaborando unas certificaciones "reales", en la que se recogían las obras verdaderamente ejecutadas, aunque final no las entregó.