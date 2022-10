El campo de fútbol del Cerro de Reyes de Badajoz deja de acoger partidos federados

Entrenamientos y encuentros amistosos si pero partidos federados no. Esa es la situación que atraviesa esta temporada el club Deportivo Cerro de Reyes de Badajoz, y el resto de equipos que allí se ejercitan, con el campo de fútbol de esta barriada pacense al no disponer de los vestuarios, tal y como marca la normativa de la Federación Extremeña de Fútbol.

El artículo 71 del Reglamento General refleja que «todas las instalaciones deportivas donde se celebren partidos organizados o controlados por la Federación deberán contar con vestuarios individuales, uno para cada equipo y otro para el equipo arbitral, con duchas», así como retretes y otros elementos.

El ayuntamiento saco la licitación para la construcción de los vestuarios el pasado 5 de octubre y este martes fue el último día para que las empresas presentaran las ofertas. El presupuesto base era de 224.770 euros (hace dos años se había previsto una partida de 67.000 euros) y el plazo de ejecución de dos meses, por lo que, como poco, hasta el próximo año no se podrían volver a jugar los enfrentamientos oficiales de las diferentes ligas.

El presidente del club cerrista, Jorge Ots, aseguró que quieren que les instalen unas casetas provisionales hasta que se lleve a cabo la obra definitiva para poder jugar los partidos «en casa» y no tener que irse a otros campos. Así se lo transmitió a la Fundación Municipal de Deportes (FMD) pero no obtuvo respuesta. Según recordó, las dos temporadas anteriores la federación les ha permitido realizar los partidos allí, a pesar de la normativa, y no conoce las razones por las que esta temporada no les dejan, aunque cree que puede haber sido por la queja de algún árbitro.

Por otro lado, transmitió las quejas de los vecinos de los alrededores porque la altura de las vallas que separa las instalaciones es baja y los balones pasan por encima fácilmente, ocasionando daños en las viviendas y los coches. Otra de las reivindicaciones es que apenas cuenta con aforo el campo y no hay una barandilla para que los padres puedan estar detrás. Por todo ello, incluso se plantean protestas.

El concejal de Deportes, Juan Pérez, manifestó que no les ha llegado ninguna petición sobre los vestuarios portátiles. «Es una solución demasiado puntal porque serían unos barracones de obra lo que se pondrían y no tiene mucho sentido», agregó. Por ello no contemplan su instalación y prefieren esperar hasta que se haga la construcción definitiva, que confía en que sea rápido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cerro de Reyes, Miguel García, resaltó que este problema afecta también al CD Badajoz, Puerta Palmas o Santa Isabel, cuyos jugadores se tienen que cambiar al aire libre y se tienen que duchar en casa. Además, detalló que las instalaciones están cedidas a la asociación, que tiene un acuerdo con el club para que las abra y las cierre, pero es la FMD la que se tiene que encargar del mantenimiento del césped o las redes, por ejemplo.

Félix Marín, de la agrupación cultural Cerro de Reyes, Matamoros y Santa Clara dijo que esto es fruto de la «dejadez» del barrio y reclamó también unas gradas.