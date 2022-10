La propuesta de bandera de Badajoz diseñada por la comisión formada por asociaciones culturales de la ciudad se llevará hoy a la Comisión de Asuntos Generales y se incluirá en el orden del día del pleno de la corporación municipal del próximo lunes como una propuesta de alcaldía. El procedimiento iniciado continúa a pesar de las quejas que PP, PSOE y Unidas Podemos han puesto sobre la mesa relativas al procedimiento y aunque el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, no tiene apoyos para que el diseño elegido obtenga la mayoría absoluta necesaria, ayer se mantuvo firme en la Junta de Portavoces, que se reunió de manera extraordinaria para abordar exclusivamente este asunto.

Hubiera bastado con que los grupos que integran el gobierno de coalición apoyasen el diseño presentado. Suman 14 votos de los 27 de la corporación. Pero el PP se ha desmarcado de su socio y ayer, su portavoz, Antonio Cavacasillas, dejó claro que no dará su voto a favor. En este tema los populares se han alineado con los socialistas y defienden que en el pleno de marzo de 2021 se aprobó una moción de Vox para la creación de una comisión, cuya composición debía pasar por el pleno, detalle este último que no consta en la redacción del acuerdo, aunque PP y PSOE entienden que es esa la definición de comisión, que no es un grupo de trabajo. Lo que sí se acordó fue que no la integrasen los grupos políticos, pero parece que se ha conseguido el efecto contrario, pues son ahora los partidos los que interfieren, según apuntaba ayer el concejal proponente de aquella moción, Alejandro Vélez, exconcejal de Vox. «Es verdad que acordamos que los políticos nos quedábamos fuera, porque no somos expertos, pero qué menos que nos mantuviesen al tanto», defendió el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que lamentó la «nula transparencia y la opacidad» del procedimiento.

CRÍTICAS /En calidad de portavoz de Cs asistió a la reunión de la Junta de Portavoces Lara Montero de Espinosa. «Consideramos que el proceso ha sido impecable desde el punto de vista institucional», según esta concejala, que insistió en que lo que se acordó en marzo de 2021 fue crear una comisión con las asociaciones culturales «y es lo que se ha hecho». Eso sí, hizo hincapié en que ningún grupo político ha criticado a la bandera, «todo el mundo se queja de las formas, pero no he escuchado a nadie que no le guste». Montero de Espinosa no sabía ayer si podrían contar en el pleno con los apoyos necesarios aunque en la Junta de Portavoces PP y la oposición insistieron en que carece de consenso político y social suficiente.

Ese es el principal argumento de Cavacasillas, que a la salida de la reunión defendió que el PP ha intentado un acuerdo hasta el último momento pero no ha sido posible «y ante esta situación es mejor no seguir adelante». Los populares recuerdan que desde que se presentó la propuesta de la comisión defendieron que se requería un consenso amplio en torno a la bandera y en este tiempo han constatado que no existe ni con el diseño ni con el procedimiento. Así, defienden que la bandera es un símbolo de unión y los pacenses tienen que verse representados en ella, por lo que debe gozar del máximo apoyo posible. De hecho, recordó que el PP pudo hacerlo cuando gobernó 20 años con mayoría absoluta, «pero no creímos conveniente imponer un símbolo como éste».

Según Cabezas, en la reunión de ayer vieron al Gragera «más prepotente y autoritario», como demostró al seguir adelante cuando solo cuenta con «una minoría mínima» y no ha logrado convencer al PP, un grupo con el que los socialistas «estamos a las antípodas en la gestión y la política», pero que en este tema mantiene «una actitud bastante coherente y responsable». También Erika Cadenas, de Unidas Podemos, salió de la reunión «decepcionada» con el alcalde «que no atiende a razones, está encerrado en si mismo», señaló. «Le hemos tendido la mano pero la ha rechazado», recalcó. La portavoz insistió en que las formas en este procedimiento ni han sido «las más adecuadas ni las más democráticas», porque además considera que la composición de la comisión que ha decidido la propuesta de bandera ha sido «muy arbitraria». Cadenas defiende que este tema requiere un consenso mayoritario, que se podría medir con una consulta popular, que el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana prevé.

Siendo este el panorama, parece que el alcalde solo cuenta con el apoyo de Vélez, quien reconoce que ha podido haber «detalles que no se han pulido» en el procedimiento, pero lamenta que se haya puesto en entredicho a los componentes de la comisión. De no aprobarse en el pleno la propuesta de la alcaldía, se haría «borrón y cuenta nueva» y habría que crear una comisión según el proceso que el pleno decidiese. Para Vélez, sería el «colmo» que se reiniciase el procedimiento y se eligiese el mismo diseño. Según el concejal no adscrito, todo lo ocurrido es el resultado de los «celos políticos» por que la moción partiese de él y la bandera pudiese salir adelante con el actual alcalde.

El PSOE no lo da todo perdido y aún confiaba ayer en que en hoy cambie el rumbo.