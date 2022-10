Los acusados por las obras en dos centros educativos de Badajoz niegan irregularidades

Las obras ejecutadas sufrieron variaciones con respecto a los proyectos inicialmente encargados por la Consejería de Educación para el colegio Guadiana y el instituto Zurbarán, pero no se cometieron ilegalidades y las liquidaciones se ajustaron a lo que realmente se hizo. «Es una práctica habitual compensar unas partidas con otras, siempre que se lleve un control» en contratos en los que, como en este caso, los plazos de ejecución son ajustados y solicitar un modificado del proyecto supone parar los trabajos durante muchos meses hasta que se tramite.

Es lo que sostuvieron los tres procesados por las presuntas irregularidades en las obras llevadas a cabo en 2018 en estos dos centros educativos de la ciudad, que ayer declararon en la primera sesión del juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia de Badajoz. Los acusados son un funcionario del servicio de Obras y Proyectos de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz ya jubilado, el contratista y el arquitecto técnico que se encargo de la dirección facultativa de la obra del Zurbarán (había un cuarto encausado, también arquitecto técnico, pero ha fallecido antes de la vista oral).

A todos ellos la fiscalía les imputa un delito continuado de falsedad en documento oficial por dejar de ejecutar partidas de las obras que, sin embargo, sí se certificaron y cobraron, por el que pide una condena de 9 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros.

La acusación particular, ejercida por la Junta de Extremadura, eleva las penas a tres años de prisión para el funcionario (al que también acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos) y de dos años de cárcel para los otros dos investigados. El ministerio público también solicita que los procesados resarzan a la Consejería de Educación por perder, a causa de estas presuntas irregularidades, los fondos Feder con los que iba a financiar estas obras, un perjuicio que la Administración cifra en 269.185,30 euros (cubrían el 80% de la inversión).

Fue el servicio de Control de Fondos Europeos el que detectó presuntas irregularidades en estas obras, que también constató en sendos informes el jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Delegación Provincial de Educación en Cáceres, estimando un desfase económico de 33.000 euros en el caso del Guadiana y de algo más de 30.000 en el del Zurbarán.

Más responsables

El funcionario procesado, al que se designó responsable de la supervisión de ambos contratos, reconoció en el juicio que, aunque los trabajos no se ajustaban totalmente al proyecto, «sí se justificaban económicamente y los números cuadraban». En su declaración, aseguró que firmó la certificación final de la obra del Zurbarán, pero no la del Guadiana -porque coincidió con su periodo de vacaciones- y recordó que por encima de él estaban otros dos responsables de la Consejería de Educación que dieron el visto bueno a las certificaciones.

El funcionario se desvinculó de los cambios en los proyectos, que, según dijo, no se pusieron en su conocimiento y negó que se le hubiera planteado elaborar un modificado de proyecto. En este sentido, señaló que tenía más de 30 proyectos bajo su control y que solo se dio cuenta de las variaciones «al final» de las obras. «En el cómputo general, quedé satisfecho porque se mejoraron respecto al proyecto», aseguró.

En este sentido, tanto el funcionario como el contratista señalaron que los proyectos de obras estaban llenos de «errores», lo que motivó gran parte de los cambios que se realizaron. El constructor defendió que las modificaciones estaban «consensuadas entre todas las partes» y que las certificaciones se hicieron «según nos decían desde Educación». Asimismo, afirmó que en la obra del colegio Guadiana su empresa perdió 17.000 euros, pues se ejecutaron partidas por encima de lo presupuestado, y que no se solicitó un modificado de proyecto «porque hubiéramos dejado a 1.000 niños en la calle», en referencia a que las obras se hubieran tenido que paralizar .

Por su parte, el arquitecto técnico de la obra del Zurbarán explicó que puso como condición que el funcionario firmase las certificaciones antes de firmarlas él porque confiaba en su dilatada experiencia en el Administración y que, aunque vio «prácticas algo raras», desde la empresa le dijeron que era «habitual» y que lo esencial era que el instituto pudiera abrir. «Firmé por un bien mayor», defendió, al tiempo que aseguró que nunca pensó que estuviese cometiendo una irregularidad.

El informe del jefe del Servicio de Obras y Proyectos de la Delegación Provincial de Cáceres, que también declaró ayer en el juicio, señala que en el Zurbarán no se hizo uno de los dos aseos adaptados previstos, se pusieron leds distintas a las recogidas en el proyecto, se eliminaron sanitarios y no se sustituyó el techo del gimnasio, lo que, según el fiscal, si consta como realizado y facturado. En el caso del Guadiana, se hizo un porche que no estaba contemplado y los huecos para las escaleras de emergencia, que no se recogieron entre las actuaciones a realizar, pese a que no existían.

El técnico de Educación recordó que se necesita un modificado de proyecto cuando las actuaciones se exceden o se quedan por debajo del 10% del contrato, «y se ha hecho menos del 10%», fundamentalmente en lo que respecta a las calidades de los materiales, según sus estimaciones.

El juicio continúa este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde está previsto que declaren responsables de los centros educativos y peritos.