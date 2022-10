Los vecinos de los barrios del norte de las vías del tren en Badajoz (El Progreso, Gurugú, Santa Engracia, Colorines, La Luneta y Grupo Sepes) están convocados este jueves, 27 de octubre, a una protesta delante del ayuntamiento porque no les han permitido celebrar su Carrera Popular por la Salud, que desde hace cuatro ediciones organiza la Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso y se tendría que haber celebrado el pasado 23 de octubre. Pero no ha podido ser, porque el ayuntamiento los obligaba a trasladar el recorrido al parque de la margen derecha del Guadiana, un cambio que no han aceptado.

La Comisión Comunitaria está celebrando la Semana por la Salud, con actividades dirigidas al fomento de la actividad física y deportiva para todas las edades y grupos: niños, jóvenes, mujeres y personas mayores. Hubiesen querido incluir la carrera, que alcanzaría su cuarta edición, "pero no ha podido ser, porque el ayuntamiento nos obligaba a que el recorrido fuera en el parque del río" y "nuestra carrera no tiene sentido fuera de nuestros barrios. Queremos que los vecinos de la ciudad vengan a correr por nuestras calles, disfruten de una mañana de fiesta y comprueben que, a pesar del estigma y de los problemas, también sabemos hacer cosas bien hechas", defienden a través de un comunicado que han hecho público este martes para anunciar su protesta pacífica, que tendrá lugar a las 11.00 horas. Con esta concentración no solo quieren defender nuestra carrera sino todas las citas deportivas "que se están suspendiendo o recortando por una inadecuada gestión de los recursos públicos". La suspensión de actividades deportivas tiene que ver con el conflicto existente con los servicios extraordinarios de la Policía Local de Badajoz, que se niega a prestarlos de forma voluntaria, hasta que el ayuntamiento no apruebe su equiparación salarial con la Policía Nacional. En la Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso participan colectivos, asociaciones, centros educativos, de mayores, instituciones religiosas, administración local y sanitaria y el centro de salud. La última carrera se celebró en 2019. Según contaron los organizadores cuando se suspendió la cuarta edición, tras la pandemia, en enero de 2022 solicitaron permiso para celebrar la IV Carrera el día 8 de mayo. En febrero, el ayuntamiento les comunicó que debían cambiar el recorrido para poder ser autorizada y se debía hacer en el parque del río en la margen derecha. Nuevamente, en mayo solicitaron permiso para celebrarla el 23 de octubre. La respuesta, tres meses después, fue la misma. Para la primera edición tuvieron que cambiar el recorrido previsto y ajustarlo a lo que dictó el ayuntamiento para que la incidencia en el tráfico fuera la mínima. Pero nos organizadores ya no estaban dispuesto a modificarlo más. "No vamos a cambiar el recorrido, porque es el oficial y, sobre todo, porque queremos hacerla en nuestra zona", recalcan. "El objetivo de esta carrera es conseguir que ciudadanos de Badajoz se acerquen a compartir con nosotros algo positivo y bien hecho. El estigma social de nuestros barrios pesa mucho y hace mucho daño a la inmensa mayoría de vecinos que solo quieren vivir dignamente como cualquier ciudadano", defienden.