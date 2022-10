Por muy buenas intenciones que hayan tenido los integrantes que desde el pasado mes de mayo han estado trabajando en la elección de la bandera de Badajoz, el camino hasta su aprobación va a ser más complicado de lo que habían calculado. Ayer, el PP volvió a desmarcarse de la sintonía que en teoría debe prevalecer en un gobierno municipal de coalición y, del lado del PSOE, en la oposición, defendió la creación de una comisión específica aprobada por el pleno del ayuntamiento, como según ambos grupos se acordó en el pleno de marzo de 2021, a través de una moción transaccionada de Vox.

Está previsto que la propuesta de bandera que se presentó la semana pasada por la comisión integrada por colectivos de la ciudad (fondo carmesí con león coronado rampante y columna sobre tres ondas) se debata mañana miércoles en la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Régimen Interior, para que pueda ser incluida en el orden del día y aprobada en el pleno ordinario de la corporación municipal previsto el próximo lunes, 31 de octubre.

El grupo socialista fue el primero en emitir ayer un comunicado con el que pide que «decaiga» la propuesta del orden del día, a la vez que lamenta que se haya incumplido el acuerdo plenario según el cual se crearía una comisión que se aprobaría por el pleno «y no un grupo de decisión cuyos integrantes desconocía la inmensa mayoría de la corporación, contraviniendo igualmente lo acordado». Es lo que defiende el PSOE, si bien no está claro que este fuese el acuerdo, pues según figura en el acta de aquella sesión plenaria de marzo de 2021, lo que se acordó fue crear una comisión en la que estuvieran representados colectivos culturales de la ciudad, pero no había una mención expresa a que tuviese que pasar por el pleno, requisito que sí se mencionó en el debate, no así en el acuerdo adoptado (con la abstención del PSOE).

Los socialistas defienden empezar desde el principio «en las formas y en el procedimiento, con más transparencia, lo que conllevará una mayor adhesión». Porque están convencidos de que la bandera propuesta «ha tenido una fuerte contestación» entre los ciudadanos y les preocupa «que el símbolo nazca cuestionado y no sirva para representar a todos los pacenses». En el PSOE echan el freno al proceso y aconsejan retomar esta cuestión «en un tiempo prudencial, ya definitivo». Por último, agradecen la «generosidad de los expertos» que han trabajando en este proceso.

Como también se lo agradece el portavoz popular, Antonio Cavacasillas, si bien a través de un comunicado defendió ayer que no se puede aprobar un símbolo «sin un consenso amplio». El PP esperó a que el PSOE expresase su parecer y envió después su comunicado para sumarse a la petición de los socialistas de que se cumpla el acuerdo que, según estos dos grupos, se adoptó en aquel pleno. «Este debe ser el primer paso», defiende Cavacasillas, lo que conllevaría volver a empezar. Un paso atrás que no concuerda con la postura de su compañera de grupo, la concejala de Cultura, también del PP, Paloma Morcillo, que estuvo presente en la primera reunión de la comisión que ha trabajado en el diseño de la bandera, en cuyo acta no consta que se opusiera al procedimiento seguido. Fue la reunión definitiva, pues solo hubo tres y en las dos siguientes solo se perfeccionó y detalló la propuesta inicialmente elegida el primer día.

Cavacasillas pidió ayer que se reúna la Junta de Portavoces de manera extraordinaria para tomar una decisión antes de mañana. Así será. Se reúne hoy martes.