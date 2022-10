Abrió la puerta y encontró en el suelo un curriculum, buena prueba de las expectativas que ha generado su llegada. Ayer reabrió en la calle Menacho la centenaria droguería El Globo, el último reducto del comercio de la calle San Juan, donde abrió en 1885 . Su responsable, Paco Medrano, decidió abrir a media mañana a modo de «sondeo», para comprobar cómo reaccionaban sus clientes. El balance de pocas horas fue muy positivo, porque entró bastante gente «por curiosidad» para comprobar dónde se había trasladado. «Estoy muy contento porque la clientela sigue con El Globo, es una institución de la ciudad»

Pepe Redondo, que durante 28 años regentó con su mujer en San Juan Modas Redondo, hasta jubilación, pasó ayer a saludarlo y desearle «mucha suerte».

Paco Medrano ha estado al frente de El Globo en San Juan 37 años, en un local alquilado por el que pasaron varias generaciones de los propietarios. En Menacho paga «casi el doble», pero no le duele en prenda, ya que «esto es una calle comercial y aunque la cosa no está muy boyante, se ve que hay más paso de gente». Se marchó de San Juan donde no veía porvenir, a pesar de ser «un enamorado del Casco Antiguo». «Pero el público fue disminuyendo y ya estaba solo en la calle, pensaba que se iba a arreglar, pero no se ven mejorías», se lamenta. El año pasado se cayó un muro en la tienda «y entre una cosa y otra llevo un año malísimo».

Casualidades de la vida, su llegada a Menacho coincide con el anuncio de la instalación de la cadena Perfumerías Arenal, en la misma calle. Alguien podría pensar que a Paco le asusta la competencia pero nada más lejos. «Yo creo que va a dar vida a la calle, un aliciente más y aunque sea prácticamente la misma mercancía que yo tengo, atraerá a más gente y algo me tocará». No se puede permitir el lujo de ser pesimista, al contrario: «Yo he tenido a Marionaud y a perfumerías Mendoza pared con pared, que eran unos monstruos en aquellos tiempos y hemos funcionado de maravilla».