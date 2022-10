Los nuevos servicios de Limpieza en Badajoz estarán operativos desde el día 1 de noviembre

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE y Podemos lo rechazaron, la ampliación del contrato de ‘Gestión indirecta por concesión administrativa del Servicio de Limpieza en el término municipal de Badajoz’, adjudicada a la empresa FCC. El concejal no adscrito y responsable del área, Alejandro Vélez, informó a este periódico de que confía en que esta modificación entre en vigor a partir del 1 de noviembre, momento en el que la concesionaria podrá ejecutar la contratación de personal con 19 nuevos trabajadores y pedir la nueva maquinaria de baldeo, barredora dual, fregadora mecánica de aceras, camión cisterna para baldeo y dos furgones hidrolimpiadores, como ya adelantó este diario.

El aumento presupuestario que se ha aprobado, casi 1,5 millones de euros anuales más durante los próximos ocho años, que se suman a los 12,4 que ya percibe, contempla nuevas rutas y prestaciones debido a la ampliación de zonas residenciales, veladores y plataforma única, así como al incremento de la generación de residuos en recogidas selectivas.

Velez aseguró en su intervención que después de 12 años la ciudad se ha desarrollado urbanísticamente y no se pueden utilizar los mismos medios de antes. Sin embargo, este punto del pleno no estuvo exento de polémica ya que el concejal aprovechó su turno para denunciar las «trabas» que le han puesto algunos técnicos municipales para sacar adelante esta modificación. Asimismo, llegó a decir que ha necesitado ayuda externa para «tirar por los suelos las ilegalidades» que le estaban poniendo encima de la mesa, aunque luego matizó que son «irregularidades administrativas» porque los informes se amparaban en leyes actuales y no en las que había cuando se firmó el contrato inicial con la empresa hace 12 años.

El alcalde, Ignacio Gragera, reprochó su actuación y afirmó que todos los técnicos del ayuntamiento intentan desarrollar su trabajo con la profesionalidad que se espera de ellos, sujetos a su sentido de la responsabilidad y vocación de servicio público. Posteriormente, Cs emitió un comunicado posicionándose en contra de las palabras de Vélez y valorando la labor que realizan estos trabajadores en favor de la ciudad. El popular Eladio Buzo tampoco estuvo de acuerdo con su compañero.

Por parte del PSOE, Martín Serván indicó que los técnicos, cuando tienen que exprimir un contrato, tienen una responsabilidad que no pueden ir más allá de los límites que un marco contractual tiene, mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, le instó a que deje de «montar circos» y que si ha habido ilegalidades realmente que lo denuncie en los juzgados.

Respecto a la modificación, Serván recordó que su grupo pidió que se sacara a licitación pública el contrato para que se mejorase y Cadenas consideró que se debería resolver y «remunicipalizar» el servicio para tener un ahorro, como mínimo, del 8%.

La corporación dio luz verde también, con los votos a favor del equipo de Gobierno, el rechazo del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, a la modificación presupuestaria para hacer frente a las facturas de luz, gas y combustible en los servicios de colegios, parque móvil y alumbrado hasta el 31 de diciembre. Para ello se dispondrán de más de 4,8 millones de euros que se sacan de créditos y de detraer dos partidas, una relativa a inversiones en Edusi y otra para expropiaciones de la calle Eugenio Hermoso.

El PSOE criticó la falta de previsión ya que, según recordó, los presupuesto entraron en vigor en mayo y ya había subido la inflación y los precios de las facturas, por lo que lo podían haber actualizado. Unidas Podemos pidió la elaboración de un plan de ahorro energético, con propuestas concretas, para reducir dicho gasto de manera considerable.