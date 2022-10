SOStenibilidad Extremadura celebra el próximo martes 25 de octubre su segundo congreso bajo el lema ‘Independencia Energética’ en el edificio Badajoz Siglo XXI. Con el patrocinio de Ibercaja y de Emececuadrado, este segundo encuentro profesional continúa poniendo sobre la mesa de debate las cuestiones más acuciantes de la sostenibilidad a todos los niveles. En ese caso, el objetivo es saber si la tan demandada independencia energética es posible en Extremadura, cuestión que afecta de lleno a ciudadanos, empresas y administración pública.

Ramón Sanguino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura y conductor del congreso explica que el título del mismo bien puede plantearse como una pregunta “¿Independencia energética?”. Asegura que la respuesta no puede ser categórica en términos de sí o no. Añade que, aunque no lleguemos a ser totalmente independientes desde el punto de vista energético, sí es posible llegar a cierto grado de autonomía en este aspecto clave. “La cuestión es averiguar hasta qué punto podemos ser independientes. En este sentido, el segundo congreso SOStenibilidad Extremadura abordará todas las fórmulas que nos harán más independientes de lo que ahora somos de las grandes distribuidoras de energía”.

Ibercaja corrobora con el apoyo a este segundo congreso su compromiso con el desarrollo sostenible y su vocación de convertirse en un referente en esta materia. Ya lo demostró con la organización del primer congreso sobre sostenibilidad, que se centró en la sostenibilidad como piedra angular del desarrollo regional.

Programa

El II Congreso SOStenibilidad Extremadura está dividido en cuatro grandes apartados: el primero analiza la situación actual del mercado energético. Seguidamente los expertos de Emececuadrado abundarán sobre la oportunidad que nos brindan los Fondos Next Generation así como algunos casos de éxito en municipios extremeños. El tercer bloque acogerá el testimonio de clientes en materia de autoconsumo. Finalmente, gracias a expertos de Ibercaja y Emececuadrado se pondrán negro sobre blanco las nuevas oportunidades que nos brindan figuras como las comunidades energéticas de vecinos o las tendencias de House Invert. La jornada finalizará con un vino de honor.

La inauguración del II Congreso SOStenibilidad ‘Independencia Energética’, a las 11.30 horas, corre a cargo de José Luis López Morales, responsable de instituciones de Ibercaja en Extremadura, y Juan Miguel López, director general de Grupo Emececuadrado. En el primer bloque sobre la situación actual del mercado energético los expertos de Emececuadrado explicarán por qué ha subido tanto el coste de la energía, tanto en clave nacional como internacional, barajando todos los inputs que le afectan.

Al mediodía, la cuestión a abordar son los Fondos Next Generations. Luis Francisco Sánchez, director de Fondos Europeos de Emececuadrado estará acompañado de varios alcaldes extremeños que explicarán en primera persona su experiencia con respecto a estas ayudas. Posteriormente los proyectos de autoconsumo serán abordados por el departamento de Renovables de Emececuadrado junto con Vicente Sánchez, gerente del Clúster Extremeño de la Energía.

El último de los bloques abordará el House Invert, la aportación de fondos para la rehabilitación energética considerada como una totalidad. No solo se trata de tener plantas fotovoltaicas, sino de disponer de envolvente térmica, cambios de caldera y otras actuaciones en los inmuebles para mejorar su eficiencia.

El primer Congreso SOStenibilidad Extremadura se celebró en junio de 2021 y contó con la presencia de expertas como Clara Arpa, presidenta de la Red Española de Pacto Mundial; Ana Peña Laseca, gerente de Calidad, Cambio Climático y Medio Ambiente en Ferrovial; y María Campo Bernal, directora de Marca, Reputación y Sostenibilidad en Ibercaja. El martes 25 de octubre se espera repetir el éxito de este congreso sobre un tema tan necesario.

Patrocinan

Ibercaja

Emececuadrado

Edificio Badajoz Siglo XXI