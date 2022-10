Como sus quejas no se escuchan en los despachos, las sacan a la calle. Medio centenar de personas, convocados por la Asociación de Padres, Madres y Alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz, se han concentrado esta tarde frente a la iglesia de Santa Catalina, donde se celebraba la gala de entrega de los Premios Ciudad de Badajoz, para exigir al ayuntamiento el inicio de las clases, que ya acumulan un retraso de más de un mes según lo previsto.

«Es paradójico que a unos metros se esté premiando la cultura, incluida la música, y nosotros estemos aquí», lamentaban. Pese a que la Concejalía de Cultura, de la que dependen las escuelas, ya les ha trasladado que está en trámites la contratación de los cuatro vigilantes para que las clases puedan comenzar y que la previsión es que lo hagan a primeros noviembre, los afectados han seguido adelante con la convocatoria de la protesta, pues no confían en que este plazo se cumpla.

«Esta situación se repite por segundo año; no estamos hablando de una actividad nueva, las escuelas de música llevan funcionando desde hace décadas como para no saber qué es necesario prever, es dejadez», reprochaban varios alumnos, que no llegaban a comprender por qué no se ha contratado con más antelación la seguridad. «Hicimos la matrícula en junio, creemos que ha habido tiempo más que suficiente», añadía otro de los afectados.

«No nos da tiempo a aprender. Entre el covid y los retrasos, al final vamos a tener en tres años las mismas clases que en uno solo», se quejaba otra alumna. Mientras ven como en el caso de las Escuelas Deportivas Municipales los grupos ya están formados y funcionando, ellos siguen a la espera. «Se supone que el curso se iba ampliar y está pasando lo contrario», criticaron.

Con música de canciones populares y letras escritas para la protesta, han querido alzar su voz para que sus reivindicaciones no caigan en saco roto: «Que empiece ya/que el curso se va/los niños no solfean/la música no suena» o «¿Dónde están los guadas? matarile,rile, rile, están sin contratar, matarile, rile, lón».

Las concejalas del PSOE Silvia González, Candy Arce y Ana Rufo y la portavoz de Unidas-Podemos, Erika Cadenas, se acercaron a los afectados antes de entrar en la gala de premios.