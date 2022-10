Habrá mayoría suficiente y posiblemente sobrada en el pleno de la corporación municipal de Badajoz para aprobar la propuesta de bandera de la ciudad, que ayer propuso una comisión de expertos (fondo carmesí con león dorado sobre las ondas del río), si finalmente se lleva a la sesión plenaria del 31 de octubre. Pero, salvo Ciudadanos (el partido del alcalde, Ignacio Gragera) y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, el resto de los grupos votará a regañadientes, más por las formas que por el fondo, pues la propuesta les ha llegado de manera sorpresiva y desconocen el procedimiento que se ha seguido, cómo se eligió a los componentes de la comisión y el proceso. Se enteraron por los medios de comunicación.

Llama la atención sobre todo la falta de información al PP, partido que integra el gobierno local de coalición. Este diario preguntó ayer al portavoz del equipo de gobierno y del grupo popular, Antonio Cavacasillas, sobre qué le parece la propuesta de bandera y su respuesta fue que su mayor preocupación en estos momentos, como concejal de Servicios Sociales, es el incremento de solicitudes que están recibiendo para las ayudas de agua, luz y gas. Aun así, reconoció que el tema de la bandera «es muy importante», pero en el PP «no conoce la letra pequeña». Ayer por la tarde se reunieron con la comisión de expertos. Lo que sí tenía claro es que su grupo no va a poner impedimentos si la propuesta logra el «consenso social y político» y la apoyará. «En estas cuestiones no estamos para discrepar». En todo caso, Cavacasillas apuntó que «sería una pena» que saliese adelante solo con el apoyo del equipo de gobierno, en lugar de intentar acercarse lo más posible a la unanimidad, pues defendió que debería ser un tema en el que todos los representantes políticos «vayamos de la mano». Aun teniendo este convencimiento, el portavoz reconoció que a su grupo le hubiese gustado tener información previa, ya que no sabía que la comisión se había formado y estaba trabajando. «Pero si hay consenso social y político no nos opondremos».

Tampoco en el PSOE tenían conocimiento de estos trabajos previos. El portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, señaló que para ellos el tema de la bandera no es una prioridad en estos momentos porque la ciudad tiene otras muchas necesidades por cubrir. «Una bandera ni quita no pone», dijo. Apuntó además que «no existe un consenso claro, no hay unanimidad» sobre la propuesta planteada, por lo que antes de decidir su voto quieren «escuchar a la ciudad» a través de las redes sociales y diferentes colectivos. En todo caso, para el PSOE la bandera no va a ser tampoco «un elemento de discordia». Pero, como el PP, Cabezas lamentó haber quedado al margen del procedimiento a pesar de que se acordó que la composición de la comisión de expertos pasaría por el pleno de la corporación. Se refería a la moción que presentó Vélez en el pleno de marzo de 2021, junto a la declaración del Día de Badajoz el 19 de marzo, para la elección de una bandera.

El portavoz socialista cree que «ha faltado transparencia e información», en lo que coincide también con la concejala de Unidas Podemos, Erika Cadenas, a quien le parece «estéticamente feo» que de la comisión haya formado parte como secretario el jefe de gabinete de la alcaldía, de Ciudadanos. El resto de componentes pertenecen a asociaciones culturales. Cadenas está convencida de que estas «prisas» repentinas son «una maniobra» de Gragera para pasar por el alcalde que aprobó la bandera de Badajoz. En Podemos creen asimismo que la propuesta presentada está «incompleta» pues «invisibiliza» una parte de la historia de la ciudad, tan fundamental como su origen islámico, del que no incluye la menor referencia. «Hay un ánimo de cristianizarlo todo», señala y critica que el diseño de bandera (le gusta el color y el león) se haya presentado como «algo ya hecho» a pesar de que no ha superado todos los trámites. Su grupo presentará alegaciones en el periodo de exposición pública.

El alcalde ya dijo el lunes que le parece una bandera «preciosa» y que confía en obtener el consenso de todos los grupos. Su grupo y Vélez son los únicos plenamente satisfechos. El concejal no adscrito porque partió de una moción de su grupo, que retomó una asignatura pendiente desde hace 20 años. «Un servidor sacó del cajón una iniciativa que socialmente estaba en órbita por algunos colectivos culturales pero no políticamente», defendió. En cuanto a la propuesta presentada, «me parece muy acertada, me gusta, los símbolos son muy necesarios en un colectivo y en una ciudad para identificarlos y a Badajoz le faltaba su bandera, que haga el patriotismo local del que carecemos».

Una propuesta, la carmesí con el león dorado, que no era la inicialmente elegida, en marzo pasado, cuando el alcalde y la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, avanzaron que ya existía un diseño de consenso elegido: león carmesí sobre fondo blanco. Una elección que sin embargo se modificó al formarse la comisión en mayo, a la que asistió el cronista oficial Alberto González, de la que se retiró de inmediato porque no estaba de acuerdo con los criterios que se iban a aplicar. González critica que lo secundario, el detalle técnico, se imponga a «lo principal». El cronista insistió ayer en ya había bandera, la que el alcalde había anunciado en marzo, pero se cambió. «Han buscado tres pies al gato», lamentó.