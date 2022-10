Casi 5 millones de euros. Es lo que han subido este año al Ayuntamiento de Badajoz las facturas de luz, gas y combustible como consecuencia de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Para hacer frente a este aumento, que sobre todo afecta al gasto en electricidad, el consistorio tendrá que aprobar modificaciones presupuestarias, que se llevarán al pleno extraordinario que la corporación celebra este viernes.

Los servicios municipales de colegios, parque móvil y alumbrado pusieron de manifiesto que la facturación de combustible, gas y luz, respectivamente, se había incrementado los últimos meses y presentaron sus respectivos estudios de previsión de gastos. Lo que ha hecho el ayuntamiento es reajustar las partidas para incrementar el crédito necesario hasta el 31 de diciembre en 4.841.344 euros sobre las partidas iniciales del consumo energético, que en el caso del alumbrado público era de 3 millones de euros. Este aumento del coste se desglosa en 95.000 euros para combustible, 1.100.000 euros para gas y electricidad en los colegios y 3.638.000 euros, la mayor cuantía, para el alumbrado público. El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, recuerda que la partida de gasto para electricidad rondaba los 3 millones de euros y al cambiar el alumbrado público a led se rebajó a la mitad, 1,5 millones.Pero en el presupuesto de 2022 se dejó en 3 millones en previsión del incremento de precios. Los cálculos han fallado tanto que el consumo energético podrá llegar a 8 millones de euros en el ayuntamiento. Para Buzo, el problema que se les viene encima ahora es saber el consumo para el próximo año porque «es una incertidumbre total», pues el incremento puede llegar a ser muy superior. Tal ha sido la evolución del gasto energético que, a diferencia de la situación actual, en 2021 el ayuntamiento tuvo un remanente de 1,1 millones de euros de un crédito inicial de 2,9 millones.

Para poder pagar la subida del coste energético de este año, se ha detraído de otras partidas presupuestarias, entre ellas 1 millón del anexo de inversiones destinado a las expropiaciones de Eugenio Hermoso (había 1,9) porque hasta final de año no da tiempo, así como el contrato de mantenimiento de rotondas y medianas (400.000 euros), cuyo pliego de condiciones no está terminado, otro millón de cofinanciaciones de la Edusi que no se van a ejecutar todavía y otras partidas.