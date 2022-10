«Es una noticia estupenda». Esta fue la frase más repetida entre los comerciantes de la calle Menacho, tras conocer que la que fue tienda de Zara tendrá nuevo ocupante después de año y media cerrada. El grupo Arenal Perfumerías tiene previsto abrir en abril del próximo año y ha firmado un contrato de alquiler por 20 años.

«Todo lo que nos traiga gente a la calle me parece estupendo», reseñó Roberto, de Boutique R de Robert, que lleva 40 años en Menacho. Roberto no conoce la marca de perfumería que va a instalarse cerca de su tienda de ropa para mujer. En ese sentido, le hubiese gustado que en este edificio hubiese abierto Primark o Primor. Aunque Arenal sea competencia de esta última, en esta boutique apuntan que Primor tiene muchos más seguidores. Reconoce que la marcha de Zara tuvo consecuencias negativas en esta calle comercial. «Se notó con El Faro, porque los portugueses se quedan allí, no vienen hasta aquí y también se ha notado con Zara». «La calle ha dado un bajoncito y queremos que esto vuelva a ser lo que era», manifestó.

A Loly López, de Precchio, también le parece «estupendo» que se ponga en uso el edificio que ocupó Zara, «aunque esa marca no la he oído en mi vida, tiene que hacerle mucha competencia a Primor para que venga la gente al centro», por eso preferiría una cadena más conocida. En esta tienda de ropa coinciden con que la presencia de clientes en Menacho ha bajado «mucho» desde que cerró Zara. «Es que la calle está en decadencia y además los políticos la tienen abandonada totalmente».

En la misma línea se manifiesta Isaura, de Natura que piensa que «hay poca inversión municipal en el centro». Pero es optimista.Su tienda acaba de trasladarse desde Vasco Núñez a Menacho y está contenta con la noticia de Arenal, una cadena que sí conoce y de la que dice que «trabaja muy bien los precios y es muy competitiva». «Esta empresa nueva va a dar vida, va a atraer más gente al centro, abrirán más negocios y vendrán otras detrás, estoy muy feliz».

«Una perfumería le viene bien a todo el mundo, es multimarcas con precios muy económicos y además es una empresa española», añade Felisa Sanguino, franquiciada de Ives Rocher, que lleva en Menacho 12 años. Tampoco conoce a la cadena que va a ocupar la tienda. Aun así lo importante, piensa, es que el antiguo Zara tenga uso, porque «Menacho ha perdido mucho desde que se fue Zara, es lógico, lo hemos sufrido, pero al tener menos ingresos también hemos reducido gastos porque los alquileres han bajado y tenemos menos personal». Se han ido adaptando a las nuevas circunstancias. A María Tejada, de ‘Ojalá’, le parece «fenomental» la llegada de Arenal a la calle, que sea una tienda tan grande y con precios competitivos puede atraer a mucho público y le gusta más que un gimnasio. Es aún más optimista que los demás: «La calle Menacho no está muerta, las tiendas que estamos funcionamos bien, con meses mejores y otros peores, pero todo lo que venga, bienvenido sea».