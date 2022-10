El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz no está preparando un nuevo presupuesto municipal para 2023 por las dificultades que plantea la actual situación de incertidumbre económica. Así lo afirmó ayer el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa, después de que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, pusiese en duda que pueda haber nuevo presupuesto por las malas relaciones entre los dos partidos de la coalición «y el tercero en discordia», mientras otras administraciones ya están preparando los suyos. Cabezas defendió que siendo el último año de la legislatura deberían consensuarlos entre todos los grupos políticos para que en mayo el nuevo gobierno les dé continuidad.

No los habrá. El alcalde confirmó que no están trabajando en unos nuevos presupuestos «que no podemos ahora mismo vislumbrar teniendo en cuenta la inflación, la incertidumbre por las entregas a cuenta del Estado y los acuerdos de los incrementos retributivos con los sindicatos».Hasta que no se tengan claros no van a seguir avanzando «porque tenemos unos buenos presupuestos (de 2022) que responderán a las necesidades actuales de la ciudad». En todo caso, apuntó que si la situación se «clarifica» no renuncian a presentar unos nuevos, «pero ahora mismo hay que ser cautos y responsables». Según Gragera, los ayuntamientos de las grandes ciudades están teniendo muchos problemas para cerrar propuestas de presupuestos. Negó el alcalde que el motivo sean las malas relaciones en el equipo de gobierno. «Se llevan peor ellos entre ellos», dijo en referencia al PSOE.

Sí habrá sin embargo un nuevo plan de impulso con inversiones con los remanentes en el que, aseguró, llevan trabajando «un par de meses». Según explicó, será «diferente» pues incluirá menos actuaciones «pero será de mayor importe» y permitirá avanzar en proyectos como aparcamientos y la obra del coventual.