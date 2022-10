Así será la bandera de Badajoz: fondo de color carmesí con un león rampante dorado apoyado en una columna plateada (con el capitel y la base dorados y una banda también dorada con las palabras 'Plus Ultra' de color negro) y, debajo, tres ondas plateadas que representan al río Guadiana.

