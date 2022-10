La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz propone al ayuntamiento que además de proteger el raíl del antiguo tranvía que ha aparecido con las obras de plataforma única en la plaza de Reyes Católicos, también se proteja parte del antiguo pavimento adoquinado que igualmente se ha encontrado al eliminar el asfalto que lo cubría.

Este colectivo pidió ayer al ayuntamiento que reutilice las piezas antiguas de adoquín, «de época y de factura irrepetibles» para realizar el tramo de vías que se ha destapado «a modo de pasillo noble decimonónico», para así «destacar los restos antiguos integrados en la nueva obra del siglo XXI».

Por su parte, el ayuntamiento aún no ha tomado aún una decisión. Ayer hicieron el levantamiento topográfico para comprobar si se pueden mantener los raíles como están sin moverlos. Hasta que no sepan a qué cota están no pueden tomar una decisión, según explicó el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña. En cuanto a la propuesta de la Cívica de conservar parte del pavimento antiguo, el concejal valoró que supondría una modificación de presupuesto. Habría que separar los adoquines del resto de aglomerado y comprobar que estén en condiciones de ser reutilizados. Apuntó además que no hay que olvidar que el tráfico es la función principal de esta glorieta.