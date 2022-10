Como ministra que es de Política Territorial, Isabel Rodríguez no quiso presentarse con cualquier atuendo anodino al desfile y posterior recepción de los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional y miró para una tierra de marcadas tradiciones: Extremadura. Lo hizo al elegir su traje, diseñado por la toledana Ana Locking y confeccionado con los tradicionales pañuelos de ‘Cien colores’ procedentes de los talleres de Sancha Artesanos, en Badajoz. Pañuelos de lanilla con minuciosos dibujos geométricos que tanta presencia tienen en los grupos folklóricos de Extremadura, sobre todo en la provincia de Cáceres. En Badajoz se usa más el ‘de Sandía’. Se utilizan para cubrirse los hombros y antiguamente también se llevaban para «salvar» los mantones de Manila.

José Luis Gómez, uno de los gerentes de Sancha (junto a Joaquín Sancha) explicó ayer que Ana Locking se interesó por sus pañuelos de ‘Cien Colores’ «y nos compró muchísimos» para sacar una colección. Sancha Artesanos son los únicos en España que los fabrican. Les había llegado el rumor de que su diseño estaría en la celebración del Día de la Hispanidad, pero no quisieron desvelar nada. El resultado del trabajo de la diseñadora ha sido, en su opinión, «maravilloso». La promoción que de su trabajo ha hecho, impagable. «Ayer (por el miércoles) estuvimos en Sevilla y el teléfono echaba humo, todo el mundo llamándonos y enviándonos fotos de la ministra, porque no estábamos viendo la tele», contaba. En Sancha no solo fabrican los pañuelos, también confeccionan prendas con los de ‘Cien colores’ y los de ‘Sandía’, tan conocidos y apreciados como el anterior. En su tienda venden con este estampado chaquetas y tops. La afición por el pañuelo de ‘Cien colores’ está extendida por toda España, pues a Sancha llegan peticiones de todas las comunidades a través de la web. Los hay de dos tamaños: de 1,45 y de 1,65 metros. Ahora crecerán aún más las ventas. «Estamos muy contentos, esto ha sido una revolución».