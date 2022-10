Diez días han tardado en salir al paso de todas las declaraciones, posicionamientos y acusaciones que han surgido en torno al proyecto de un centro para personas sin hogar en la avenida Padre Tacoronte de Badajoz, al que han renunciado la Junta y Cáritas tras la oposición del entorno. Una oposición que los vecinos inicialmente creyeron que había sido entendida, pero que la semana pasada fue objeto de críticas por parte del gobierno local y de Cáritas. No podían quedarse callados y ayer convocaron una rueda de prensa. Lo hicieron en el salón de actos del instituto San José, en nombre de la Comisión Comunitaria de Salud El Progreso, integrada por colectivos sociales, vecinales, culturales y centros educativos, sanitarios y religiosos de los barrios situados al norte de las vías del tren. Querían «aclarar su postura», pues insisten en que «un recurso para personas sin hogar merece un lugar más digno y seguro, como lo merecemos todos los que vivimos y trabajamos aquí».

Así lo recoge el comunicado que leyó Gloria González, secretaria de la Comisión Comunitaria. En la mesa la acompañaban Ricardo Cabezas, presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú; Paqui Yáñez, presidenta de Santa Engracia; Manoli Martín, colaboradora del Centro de Promoción de la Mujer; Antonia Nieto, de la Asociación Comunitaria Avanzando, y Cati Serrano, de la Asociación de Vecinos de El Progreso. «Se nos tacha de insolidarios y desinformados y también de dejarnos utilizar por un grupo político (PSOE)», se defendieron, pero aclararon e insistieron en que «las decisiones las tomamos por consenso y no nos dejamos manipular por nadie». A sus reuniones acuden más de 60 personas. Recordaron que el único objetivo de la Comisión Comunitaria es «trabajar por las condiciones de vida de nuestros barrios y contribuir a mejorar la salud de todos» e insistieron en aclarar que no son «un grupo político» y que se dedican «desde hace muchos años a luchar por los más desfavorecidos».

Cambio de opinión

Niegan haber cambiado de opinión sobre el proyecto que les presentó el ayuntamiento. Nunca les consultaron su parecer. Cabezas recordó que los convocaron a una primera reunión antes de la pandemia en las Casas Consistoriales, con el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, y el vicario general y delegado diocesano de Cáritas, Francisco Maya. Fue una reunión informativa «y no lo dimos como algo hecho». En aquel momento nadie entendía por qué Cáritas estaba ahí. Nunca más supieron del proyecto hasta febrero de 2021, cuando se enteraron por los medios de comunicación. Han tenido tres reuniones y en la penúltima les dijeron que sería un centro para atender a personas sin hogar en una segunda fase de transición a la vida autónoma.

Ayer recordaban que desde que se hizo pública la noticia de la construcción del edificio se han manifestado en contra por un único motivo: «los graves problemas de abandono por parte de las administraciones, la gran concentración de viviendas sociales, los problemas de producción, tráfico y consumo de drogas, la inseguridad y violencia». Esas son sus razones. Porque ellos no se oponen al centro para personas sin hogar sino al lugar donde se quiere abrir. «Si las condiciones de nuestra zona fueran otras, la ubicación del centro de acogida no habría supuesto ningún problema. Pero no queremos soportar más problemas ni que el gueto sea más gueto».

Esas razones expusieron en la última reunión, celebrada el 30 de septiembre, en la que la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta y el director de Cáritas manifestaron que renunciaban al proyecto en El Progreso «después de escuchar una vez más nuestros argumentos». En esa misma reunión, Cavacasillas les pidió respuesta a la posibilidad de mantener el proyecto del centro social y algunos apartamentos como alojamiento provisional para atender situaciones de emergencia. Se comprometieron a plantearlo en la siguiente reunión de la Comisión Comunitaria, que tendrá lugar la próxima semana. Pero cuál ha sido su decepción por el giro de estas reacciones, que en principio fueron de comprensión y se han tornado en críticas hacia los colectivos de estos barrios. «Nos hemos sentido engañados e indignados por las manifestaciones de Cáritas y del gobierno municipal», dijeron ayer.

«Nadie, nadie como nosotros conoce las necesidades de nuestra zona, no desde los despachos, hay que patear las calles y ver la realidad de los vecinos», señaló Paqui Yáñez, que recordó que se han recogido más de 2.000 firmas contra el proyecto.

A quienes puedan poner en duda su trayectoria, Ricardo Cabezas les recordó los años que él, Manoli Martín y otros muchos integrantes de la Comisión Comunitaria llevan en Cáritas como voluntarios. «No estamos en contra de Cáritas sino de alguien que quiere el proyecto aquí sí o sí», señaló Martín, que insistió en su independencia. «Nadie nos politiza, nadie nos manda, todo se toma por consenso y no estamos en contra de nadie; si algo nos caracteriza al norte de las vías es nuestra solidaridad, nuestro conocimiento de la realidad», defendió. En su opinión, un proyecto de tal magnitud requiere un estudio sociológico en la zona y diseñar un centro «digno» con espacios libres, no «encorsetado ni enjaulado» como se pretende. «Nosotros la única política que entendemos es luchar por el bien común», recalcó.