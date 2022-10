El drama de llegar a un bautizo en Badajoz

Domingo, cerca de las 14.00 horas y finaliza el partido del Club Deportivo Badajoz. Es un momento crítico en el tráfico porque del Estadio Nuevo Vivero salen los millares de aficionados por la carretera de la Granadilla y la de la carretera Olivenza. El protocolo de evacuación de la Policía Local hace que se corte el acceso y, en ese momento, una familia trata de desplazarse hasta el Complejo Alcántara, situado junto al campo de fútbol, para celebrar un bautizo. En la rotonda de la calle José Miguel Sánchez comienzan sus problemas.

David Román fue el padre afectado y al llegar a la zona, a las 13.55 horas, a pesar de que los coches solo volvían por uno de los carriles, no pudo ir por esa vía y los agentes le instaron a que fuera al otro acceso. Aquel también estado cortado, le hicieron dar la vuelta en la rotonda del puente 25 de abril y, tras preguntar a otro policía, le informaron de que aún faltaban unos minutos para habilitar la carretera. Para tratar llegar lo antes posible a su destino, hizo el mismo trayecto un vez más (en el camino Cruce no observó que se utilizaran los dos carriles) y en su tercer intento cerca de Fremap optó por coger una vía auxiliar para esperar a que quitaran las vallas, cansado de dar vueltas.

Tras una llamada a la comisaría para exponer su problema, le volvieron a indicar que se desplazara ya al otro acceso y, después de unas indicaciones de uno de los agentes, intentó salir por una calzada que era de sentido contrario, según reconoció. El policía anotó la matrícula y el preguntó si le había multado. «No me habló en ningún momento, solo para decirme que no me bajara del coche. No tuvo empatía. Tienen un aire de superioridad por llevar el uniforme», señaló.

Finalmente, regresó a la entrada de la carretera Olivenza, pasadas las 14.30 horas, y ya no había ni coches ni policía, por lo que llegó a la celebración del bautizo casi una después de la que tenía prevista después de vivir una odisea.

La Policía Local informó de que los dos accesos se cortaron entre las 13.55 y las 14.15 por el protocolo de evacuación en los partidos del equipo. Asimismo, aseguraron que durante la salida de los aficionados nadie puede acceder a la zona, excepto casos de urgencia como puede ser una ambulancia.