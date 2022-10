Se acerca la fecha de celebración de la 32 edición de Fehispor en Ifeba, prevista entre el 3 y el 6 de noviembre, y como el Ayuntamiento de Badajoz no tiene aún claras las normas por las que se puede regir su organización, ya se plantea no contar con área comercial con expositores, sino organizar una feria «profesional» en lugar de «un estand expositivo» y potencie su carácter de feria institucional de relaciones con el país vecino. Es lo defendió ayer la concejala de Ifeba, Blanca Subirán, cuando la prensa le preguntó por las previsiones con esta feria, por la situación administrativa no resuelta en la que se encuentra la institución ferial, pendiente de aprobar una ordenanza fiscal.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer el acuerdo alcanzado por el pleno del ayuntamiento en noviembre de 2015 para que Ifeba pasase a bien patrimonial. Este acuerdo no se tramitó y ahora tiene que superar un periodo de exposición pública hasta su aprobación definitiva. Entre tanto, el equipo de gobierno está pendiente de lo que resuelven «los técnicos» para poder ir tomando decisiones. Subirán defendió que «cuanto menos se dañe a nadie, mejor». En este sentido, explicó que los expositores ya están informados de la situación para que tengan una previsión y aclaró que una feria de estas características no se puede preparar «en quince días» sino que lleva meses organizarla, e incluso empieza a prepararse cuando termina la anterior edición, en la que ya se alcanzan acuerdos «verbales» para la feria siguiente. La concejala recalcó que las cuentas de la institución ferial «están bastante claras» e insistió en que no ha existido prevaricación, como insinuó el grupo municipal socialista.