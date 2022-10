El diputado del PP de la provincia de Badajoz en el Congreso de los Diputados, Víctor Píriz, tildó de «pésimos», tanto para la capital como para los pueblos, los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año al no contener «ni una sola obra nueva». Así, considera que son una «copia y pega» de los de esta anualidad, por lo que «demuestra que el socialismo vuelve a pasar de largo y se olvida de nosotros». A su juicio, afirmó que las cuentas realizadas por el Gobierno no se traducen en inversiones reales para la provincia, que ocupa la posición 34 en inversión por habitante. «Badajoz no puede esperar que se ejecuten las partidas», expresó. Además, destacó que no se contempla un solo euro para la autovía Badajoz-Cáceres.

Por su parte, el senador Francisco Javier Fragoso manifestó que los presupuestos tan solo suben los impuestos y lo recaudado no sirve para la prosperidad pacense. Señaló que el desdoblamiento de la carretera de Sevilla lleva cero euros y que el Ejecutivo no va a hacer nada en las vías que conectan con Ciudad Real, Granada y Huelva. Ni siquiera para luchar contra el nenúfar mexicano en el río Guadiana o el desdoblamiento de la avenida Ricardo Carapeto en la capital.