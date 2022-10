Los vecinos de Cerro Gordo, en Badajoz, critican los retrasos de los autobuses de la línea 18

Esta última semana han sido varias las voces que se han alzado en la barriada pacense de Cerro Gordo por los retrasos que han sufrido los autobuses de la línea 18 y que han perjudicado tanto a las personas que utilizan el transporte público para desplazarse hasta su lugar de trabajo como a los padres y madres que llevan a sus hijos al colegio. Los vehículos deben pasar en este vecindario, que es cabecera del recorrido, con una frecuencia de 20 minutos (a en punto, a y 20 y a y 40) los días laborales, pero en las últimas semanas los usuarios han criticado que muchas veces los coches han tardado 10 o 15 minutos más de lo previsto, o incluso ni han pasado. Asimismo, se han quejado porque en ocasiones se ha llenado y eso ha provocado algunos problemas.

Ana Carmona lleva cinco años utilizando este servicio y resaltó este viernes que este año es el peor porque ahora se ocupa casi por completo cuando antes se montaban la mitad de personas, por lo que hay «más agobio». Por esta razón, el pasado jueves una mujer se mareó en mitad del trayecto y el día de antes le pasó algo similar a un niño. Ayer llegó un par de minutos antes que el autobús, que apareció puntualmente a las 08.18 horas, pero comentó que habitualmente va con retraso y que más de una vez le ha pasado que se ha presentado tarde al trabajo, motivo por el que ha tenido que utilizar el anterior. Además, afecta a muchas madres que van con los niños al colegio y si han pasado las 09.00 horas se lo encuentran cerrado. A su juicio cree que es porque vive más gente.

Una situación parecida es la que explicó Antonia Antonio, que mencionó que ocurre justamente al ir al trabajo y al colegio y que a veces los autobuses que corresponde ni pasan y «nos quedan tirados». Por otro lado, a la vuelta al barrio, en la horas de salida, si cogen el coche de refuerzo tienen que hacer transbordo en ronda norte. También aseguró que hay problemas los domingos, que tienen que pasar cada 45 minutos, y «es raro el día que llega temprano». En su caso utiliza el servicio desde hace cuatro años y afirmó que los problemas han sido últimamente, desde el comienzo del curso. Así, pidió que pongan más autobuses o den una solución porque se están hartando y las reclamaciones que hacen a Tubasa y al ayuntamiento no sirven.

Otra usuaria, Mari Ángeles Pacheco, expresó que desde hace un mes coge el bus que pasa anteriormente al que le correspondería porque su jefe ya le ha echado la bronca por llegar tarde. Es la única forma que tiene para trasladarse a su puesto y «desde que empezó el curso es horrible». «Hemos puesto reclamaciones, hemos ido a todos los lados y no nos hacen caso. Esto es insoportable, ya no podemos más», agregó. Según le han contado, hay madres que no pueden entrar a sus hijos al colegio y tienen que esperar 45 minutos a que acabe la clase. También criticó que desde el ayuntamiento fomenten el uso del transporte público para que luego ocurran todos estos problemas.

Por su parte, Francisco Javier Martínez coincidió en que siempre va con retraso, algo que nunca había pasado en los más de diez años que lleva viviendo en la barriada. «Antes era esporádico, a lo mejor por un día de lluvia, pero lo que está pasando ahora no es normal», señaló. Tanto él como su novia se han quejado en varias ocasiones pero no se hace nada y lo tilda de «vergonzoso».

Otras usuarias reflejaron su malestar por tener que hacer transbordo al mediodía para llegar a Cerro Gordo.

Desde hace un par de días parece que la línea se ha establecido porque, según trasladó el concejal de Transporte Público, Francisco Javier Pizarro, se ha reforzado con tres coches, a los cinco que ya había funcionando, en las horas críticas (entre las 7.00 y las 08.30 y entre la 14.15 y las 15.30 horas). Ayer se pudo comprobar como entre las 08.20 y las 08.50 pasaron cinco vehículos y solo el de las y 40 acudió con cuatro minutos de retraso. «Creo que el problema está solventado y pido disculpas a los usuarios que se hayan visto afectados», destacó. Tal y como explicó, le llegaron las quejas por redes sociales y por la asociación de vecinos y considera que la situación era «totalmente imprevisible» porque el ritmo normal del autobús no era el que hay actualmente, por lo que han tardado dos o tres días en arreglarlo.

Como concejal, manifestó que tiene que poner el mejor servicio posible para los ciudadanos sin que ello afecte a las arcas municipales. Él comprobó que se había normalizado el recorrido del 18 en uno de los puntos calientes, al lado del parque de La Legión, y se puso a disposición de los vecinos para oír las críticas y las propuestas. En cuanto al transbordo en Ronda Norte, explicó que ocurre con las líneas de refuerzo y que se hace para tener más fluidez.

El grupo municipal socialista emitió un comunicado ayer en el que recogen las protestas de los usuarios que «van como sardinas en lata» y que hubo varios mareos por esta razón. Para el PSOE, Tubasa tiene constancia de todo y las incidencias «se están reiterando las incidencias más allá de lo tolerable». Aunque reconoció que se han puesto refuerzos, dijo que deben ser insuficientes en determinados puntos.

Según informó este viernes, el grupo comprobó que en la primera hora y media de circulación de los autobuses van abarrotados y que el refuerzo debe comenzar sobre las 07.30 horas. Lo mismo se produce a las 14. 00 horas, cuando el vehículo va sobrecargado. «El servicio debe ser de una calidad máxima pues es un dineral lo que cuesta el autobús urbano», indicó.