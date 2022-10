Cierran la parte baja del edificio okupado en San Roque, en Badajoz, y lo vuelven a okupar

El edificio tomado por los okupas en la calle Gómez de Villafranca, en la barriada pacense de San Roque, se ha cerrado este viernes en la planta baja y, aún así, dos personas han pasado esta noche en una de las habitaciones que da a la calle López de Tovar, que no se conecta con el resto del bloque. Al habitáculo han accedido a través de una puerta, que no estaba sellada ni tapada, con una manilla que, posteriormente, han entregado a una vigilante de seguridad que había acudido para controlar el piso. Esta trabajadora, en la inspección del inmueble, escuchó ruidos en el interior, tocó a la puerta para ver quien se encontraba dentro, comprobó que había dos mujeres y un perro y les avisó de que estaban en una vivienda que tenía propietario. Asimismo, les dijo que tenían que abandonarlo y que si no lo hacían llamaría a la policía. Sin causar ningún tipo de problema ni alboroto, sobre las 10.15 horas salieron, la vigilante le tomó los datos y se marcharon. También estuvo tomando fotos.

Según le habían explicado las okupas, ayer se colaron a la parte de arriba y los vecinos, al ver la situación, avisaron a la policía, que llegó y les dijeron que se quedaran en la parte de abajo. Dentro de la habitación había un sofa, un colchón en el suelo y restos de comida y otros objetos que provocan suciedad. Minutos después han llegado a la zona varios trabajadores de la empresa Gloval, que han estado tomando medidas y comprobando si lo que se había tapiado este viernes seguía igual. Así, han comprobado que las ventanas de la planta baja continuaban con los ladrillos y que a la puerta no le habían quitado las placas y rejas de metal que utilizaron para tapar los huecos por los que accedían. Esto era lo primordial. En la parte de arriba hay ventanas en las que se han bajado las ventanas pero hay otras que no tienen y están abiertas, tanto en la calle Gómez de villafranca como en Gabido Tejado y López de Tovar. Precisamente en esta última parece de fácil acceso para los okupas. Según comentaban los empleados, hasta que no tengan el material necesario no pueden tapiar por completo el bloque pero parece que lo realizarán en un par de días. Además, confiaban en que ya no se vuelvan a meter. Durante el primero de los incendios, provocado el pasado miércoles, algunos vecinos afirmaron que habían visto a estas personas, tiempo atrás, subirse por las verjas de las ventanas y escalar para introducirse por la primera planta. El presidente de la asociación vecinal de San Roque, Ramón Olivenza, también pidió que se tapiara entero para que el problema desaparezca.