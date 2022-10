El grupo Marlango actuará mañana sábado, a las 21.00 horas, en el teatro López de Ayala de Badajoz, donde presentará en concierto su gira ‘Si preguntas por ahí’ en el que repasan sus quince años de trayectoria. El precio de las entradas en venta anticipada es de 30 euros y el día del concierto, 35 euros. El piano de Alejandro y la voz de Leonor estarán acompañados en el escenario por Tony Molina a los vientos. Los tres presentarán algunos de los temas más característicos y preciosistas de esta banda de jazz, tan sui generis y especial, en la que la madrileña y el cántabro han sabido dar un toque muy personal al jazz hasta convertir la música en su sello más reconocible.

La banda de Leonor Watling y Alejandro Pelayo publicó en 2004 su primer y homónimo disco, y más de una década después sigue con las mismas ganas que el primer día -o más, si cabe-, de llevar su música a todos los rincones posibles. Su plan de celebrar este aniversario en un concierto especial para repasar todos los álbumes de su trayectoria se vio truncado por el 2020 y se vieron forzados a apartar esa idea de su mente por un tiempo. Hasta ahora, que han vuelto a retomarla.

Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene del tema ‘I wish I was in New Orleans’, de Tom Waits, una de sus referencias. El proyecto surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, grabaron una maqueta con 14 temas para piano y voz. En 2002 se

unió Oscar Ybarra, trompetista neoyorkino. Con esta formación, en 2004 Subterfuge editó su primer álbum ‘Marlango’ con enorme éxito y una gira por toda España de más de 50 conciertos.

desdelas21.00 horas

lugar: teatro lópez de ayala

PRECIO: 30/35 euros