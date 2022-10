El conflicto de la Policía Local de Badajoz sigue latente y puede volver a explotar este domingo, 9 de octubre, con motivo del Cross Solidario Virgen del Pilar 2022, que organiza la Guardia Civil con motivo de su patrona y recorrerá calles y plazas del casco urbano. El sindicato mayoritario en la Policía Local, Aspolobba, ha remitido un escrito al fiscal de Tráfico, al alcalde, Ignacio Gragera, y al superintendente advirtiendo de que no habrá agentes suficientes para vigilar y regular el tráfico a lo largo del recorrido, lo que supondrá «un riesgo» para viandantes y corredores. «Es un peligro», afirma su presidente, Manuel Manzano. Ese día solo habrá 7 policías locales con servicio ordinario para cubrir Badajoz y los poblados y el horario de la carrera (11.00 horas) coincide con el mercadillo del Nevero y el partido del CD Badajoz (12.00 horas), que juega en casa contra el Ceuta.

Según Aspolobba, este «inconveniente de seguridad» incumple la Ley de Tráfico sobre las competencias de los municipios. Además, el sindicato dice tener conocimiento de que «al parecer» la organización ha decidido obtener ayuda de la Guardia Civil, con agentes de paisano con petos identificativos, que no podrían regular el tráfico. La Guardia Civil no tiene esa competencia en el casco urbano. Si así ocurriese, los organizadores de otras carreras podrían utilizar voluntarios para hacer la misma labor. Aspolobba quiere dejar claro que no se opone a esta prueba deportiva «pero cumpliendo las garantías de Seguridad Vial». El ayuntamiento rechazó ayer responder a estas denuncias.