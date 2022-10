El actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Cs, tiene claro que la responsabilidad por lo que está ocurriendo en Ifeba no es suya porque viene de muy atrás, aunque le toque ahora resolverlo. También eso lo tiene claro. Hace 7 años el pleno municipal aprobó la desafección de la institución ferial pero el acuerdo nunca fue firme porque no se tramitó. «Llevo tres años en este ayuntamiento y si hay que arreglar cosas que venían de mucho tiempo atrás no será la primera ni seguro que tampoco será la última, para eso estamos también», dijo ayer.

En cualquier caso el alcalde negó que lo que está sucediendo con Ifeba se pueda considerar «irregularidades». «Se advierte una situación que hay que corregir y se corrige sobre la marcha y en eso estamos». Gragera valoraba así el hecho de que el pleno del ayuntamiento aprobase en noviembre de 2015 que la institución fuese un bien patrimonial en lugar de dominio público, pero el acuerdo nunca fue firme porque no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A pesar de ello, ha estado funcionando como bien patrimonial, cobrando entradas al público y tasas a los expositores, aunque no existe ninguna ordenanza fiscal que lo sostenga. El ayuntamiento acaba de remitir el acuerdo del pleno al BOP para que se publique (lo hizo el viernes pasado). Precisamente en los servicios de la diputación se han dado cuenta de este «importante desfase temporal» y se han dirigido por escrito al secretario general del ayuntamiento para que ratifique que la fecha en la que se adoptó el acuerdo es la correcta, pues han transcurrido casi 7 años desde que se votó y tienen que confirmar que no se trata de un error. Gragera no cree necesario llevar de nuevo a un pleno este acuerdo porque ya está tomado. «Es una situación que hay que afrontar, no se llevó en su momento al BOP y cuando nos lo advirtieron los técnicos, firmé la solicitud para el anuncio y enviarlo para regularizarlo». Sobre la posibilidad de que haya que devolver dinero a las empresas a las que se ha estado cobrando por instalar expositores en las ferias porque lo reclamen, el alcalde reconoció que «esa posibilidad está encima de la mesa, ya veremos una vez que se solucione todo si hay que proceder a devoluciones». En cuanto al contenido de las próximas ferias «dependerá de la visión que tengan los responsables de Ifeba sobre lo que se puede o no se puede hacer».