La Asociación de Madres, Padres y Alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz expresó ayer sus quejas y malestar porque el ayuntamiento no haya iniciado el curso debido a la falta de contratación de los vigilantes de seguridad necesarios para su desarrollo. Según afirmaron en un comunicado, no entienden como no se había solicitado con antelación sabiendo que las clases deberían haber comenzado en septiembre y, ya en octubre, todavía no haya solucionado el problema.

Desde las escuelas les han asegurado que ni siquiera se ha sacado la licitación y, por ello, la asociación ha mandado un escrito tanto a la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, como al alcalde, Ignacio Gragera, para solicitar una reunión, aunque aún no han obtenido una respuesta. En este sentido, exigen una solución con la máxima celeridad posible. «Queremos hechos, no palabras», reivindican. En la nota detallaron que son cerca de 500 alumnos los perjuidcados por la «pésima gestión» del ayuntamiento y, especialmente, de la concejalía. El profesorado de las escuelas lleva contratado y trabajando desde el 1 de septiembre pero no puede ejercer su labor por la falta del alumnado. Por su parte, otras escuelas, como las deportivas o la de artes y oficios, comienzan las clases esta semana, por lo que la asociación se pregunta por qué las de música no. En el caso de que no se ponga una solución de inmediato, la ampa iniciará concentraciones frente al ayuntamiento «hasta que nos escuchen y nos tomen en consideración». Incluso están dispuestos a acudir al Defensor del Pueblo si hiciera falta. El pasado jueves, Gragera reconoció que no podía dar una fecha para que empiecen las escuelas de música, aunque esperaba que fuera en breve, y pidió disculpas por el retraso. También recordó que el ayuntamiento hizo un esfuerzo por ampliar el curso.