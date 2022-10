El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, advirtió ayer de que en la próxima feria anunciada en Ifeba, Fehispor, que alcanza su 32 edición y está prevista entre el 3 y 6 de noviembre, «será todo gratuito». No solo la entrada, sino que no se podrá cobrar a los expositores ni el servicio de hostelería ni siquiera el wi-fi. Será así mientras la institución ferial no regularice su situación administrativa y contable, pues de lo contrario, serían «cobros ilegales».

La propia concejala de Ifeba, Blanca Subirán, reconoció implícitamente que el formato de Fehispor no podrá ser el de ediciones anteriores. Se limitó a señalar que sí habrá un «encuentro hispanoportugués». No concretó cómo y si cobrarán a los expositores. Está pendiente de los informes de los técnicos y buscando alternativas. «Está claro que no puedo cobrar la entrada y a lo mejor hay cuestiones que no podemos hacer, pero por el interés de la ciudad y de la institución se pueden seguir desarrollando muchísimas actividades», puntualizó.

Cabezas compareció ayer para hablar de la situación de la institución ferial, que funciona desde 1989 sin que haya una ordenanza que regule las tasas, que ahora anuncia el ayuntamiento. El portavoz socialista aportó más datos. Contó que a instancias de Intervención, en noviembre de 2015 se llevó a pleno la modificación de la situación de Ifeba, que pasaría de bien de dominio público a patrimonial. Con la primera fórmula, se debería explotar como una concesión, mientras que la segunda permite el alquiler de espacios, como ha venido haciendo desde entonces, aun sin ordenanza.

El problema es que aquel acuerdo no siguió su trámite. Para que fuese definitivo tenía que publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Según Cabezas, «los papeles se perdieron en los despachos del PP». Al no cumplir los trámites «han metido a esta institución en una situación devastadora». Ifeba se ha estado gestionando como un bien patrimonial sin serlo. Como ha hecho la diputación con el Hospital Provincial, necesita una ordenanza que regule el canon de arrendamiento. En el PSOE creen que lo sucedido podría ajustarse a la definición del Código Penal de prevaricación administrativa, pues desde mayo el grupo socialista viene advirtiendo de la situación y no solo se ha puesto remedio sino que se han seguido celebrando ferias. «Se han estado emitiendo facturas sin poder hacerlo».

Cabezas lamentó que en la presentación de la última feria, la de la Caza y la Pesca (Feciex), Subirán «maquillase» la decisión de no cobrar entrada al público por la situación económica, como una medida para ayudar a las familias. Los socialistas insisten en que el ayuntamiento tendrá que devolver todo lo que ha estado «cobrando ilegalmente» y además «con intereses. Podría asimismo conllevar una posible sanción del Ministerio de Hacienda.

Por todo lo sucedido, Cabezas pidió al alcalde, Ignacio Gragera, que «se marque otro Solana» y cese a Subirán. De no hacerlo, el grupo socialista llevará su reprobación al próximo pleno. Además, solicitará en el juzgado de lo contencioso administrativo la información que llevan semanas solicitando al equipo de gobierno y que, según Cabezas, no les facilitan. Según Subirán, estas solicitudes no cumplen el requisito de estar firmadas por un tercio de la corporación.

La semana pasada se produjo una reunión de Gragera con Blanca Subirán, los servicios jurídicos del ayuntamiento, el secretario, Intervención y Tesorería. Para enmendar su olvido, el ayuntamiento ha remitido el acuerdo plenario de 2015 al BOP, siete años después. Cabezas adujo que toda esta situación se hubiese solucionado antes si el alcalde hubiese sido transparente y tras reconocer lo sucedido hubiese dado los pasos para la regularización de Ifeba.

La concejala apuntaba ayer que el acuerdo plenario de 2015 fue por unanimidad y que no se cerrase el expediente fue «una cuestión de trámite», pero «el acuerdo es firme pues la voluntad política es clara y evidente». Reconoció que no se trasladó al BOP pero su propósito ahora es buscar «alternativas y soluciones» a la situación planteada para que «Ifeba siga siendo motor económico», en lugar de empeñarse en averiguar por qué aquella tramitación quedó en suspenso. Según Subirán, lo sucedido son «cuestiones meramente administrativas».

Negó que exista sospecha de prevaricación pues defiende que cuando han sido conocedores de la situación «en el minuto uno hemos pedido los informes pertinentes a los técnicos competentes». «El alcalde y yo somos bastante escrupulosos en estas cuestiones», recalcó. Negó haber mentido sobre los motivos cuando anunció que en Feciex no se cobraría entrada, pues recordó que sí dijo que Ifeba estaba «en proceso de regularizar los precios». Una vez enviado al BOP el acuerdo plenario, el siguiente paso será aprobar la ordenanza fiscal que regulará los precios, que hasta ahora solo estaban publicados en la web. Subirán calcula que «si todo va bien», a primeros de 2023 estará aprobada y en vigor. A quienes piden su cese, la concejala contesta: «Estoy convencida de que he actuado correctamente, como debía en cada momento con la información que yo tenía, no hemos mirado para otro lado ni echado balones fuera».