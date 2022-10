Denuncian la invasión de palomas en la plaza de la Constitución de Badajoz

Los ciudadanos están acostumbrados a convivir con ellas e incluso en los parques se les suele dar de comer pero, para algunas personas, el gran número de palomas en la ciudad es un problema por la suciedad que dejan tras de sí. Es el caso de Pilar Verdasco, una vecina de la plaza de la Constitución, en el centro, que desde hace tiempo ha observado como ha aumentado la población de este animal y considera que se ha convertido en una «plaga» porque hay centenares.

Cada día tiene que limpiar el balcón de su casa, algunas veces en varias ocasiones, porque las palomas excretan en él, sueltan plumas y una especie de caspilla blanca. Pero también le causan daños en las macetas porque escarban en la arena y se las tiran al suelo, por lo que se rompen y se secan. «Todo se pone asqueroso, son repugnantes», expresó. Cuando volvió de las vacaciones se lo encontró todo muy sucio, desde las plantas hasta las mesas, sillas y alfombras que tiene en el exterior y que tuvo que lavar a conciencia. El suelo lo friega con lejía y dijo que si no le da fuerte los excrementos no se quitan.

Para Verdasco la situación es «insoportable» y por ello acudió al servicio de protección y control de plagas, para ver si le daban alguna solución. Sin embargo le transmitieron que el ayuntamiento no lo consideraba una plaga y ella cree que se deberían tomar medidas como han hecho en Cáceres y Badajoz con la instalación de jaulas para su captura.

En la zona hay muchos vecinos que han optado por cerrar los balcones, una opción que ni se ha planteado. Otros han puesto pinchos en barandillas para que no se posen, bajan los toldos o tienen redes para que no se cuelen o utilizan búhos, papel de plata o cds para ahuyentarlas pero al final se acostumbras y no sirve de nada.

Este problema se ha generalizado en la ciudad ya que, como indicó, tiene amigas por otras barriadas a las que también les pasa. En este sentido, Pedro Martínez, que vive al final de ronda del Pilar, explicó que en su zona ocurrió algo similar y las palomas hacían sus excreciones en la ropa tendida, por lo que contrataron una empresa que se encargó de colocar pinchos para que no se pudieran apoyar y así consiguieron que se fueran.

El ayuntamiento tiene en cuenta esta situación. El concejal de Sanidad, Francisco Javier Pizarro, aseguró que los servicios municipales han detectado que hay actualmente una «sobrepoblación» y anunció que están estudiando la posibilidad de instalar jaulones para capturar a los animales con la finalidad de reducir su número. «Llevamos tiempo trabajando para ver cual es la solución más cómoda y menos agresiva. Luego se llevarían a palomares o a lugares donde haya gente que las quiera», destacó. Pizarro manifestó que entiende la preocupación de los vecinos porque no solo les afecta a ellos, si no a toda la ciudad porque se ensucia más.

El biólogo Gonzalo Albarrán, de MuchoBicho, detalló que la paloma es una especie doméstica y que, por la falta de depredadores, hay una sobrepoblación. Además de las enfermedades que transmiten a perros, gatos o ganado, también ocasionan accidentes de tráfico por atropello. Respecto a sus excreciones, resaltó que son muy corrosivas y tienen unos nitratos muy fuertes, por lo que, a largo tiempo, causan daños en los edificios y monumentos históricos. A su juicio, la presencia de este animal, que no está protegido por ley es un problema sanitario y supone un «reto» para la administración reducir su número.