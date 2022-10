El albergue juvenil del Revellín, en San Roque, cumple este mes 5 años cerrado. Es uno más de los que las instalaciones funcionaron como alojamiento para jóvenes, el uso que se dio a este edificio tras su reforma en 2013. El 24 de octubre de 2017 acabó el contrato con la primera concesionaria y, aunque la idea era volver a sacar a concurso su explotación, nunca volvió a licitarse.

En este tiempo el edificio ha tenido otros usos. En los meses más duros de la pandemia sirvió como sede provisional a la Policía Local, para facilitar los grupos ‘burbuja’ y evitar los contagios. También tras declararse la guerra en Ucrania, se utilizó durante algunos meses como albergue para los refugiados que llegaban de paso a Badajoz. Cruz Roja ya no necesita estas instalaciones para seguir prestando asistencia a estas personas y el pasado 23 de septiembre devolvió las llaves al ayuntamiento.

El albergue depende de la Concejalía de Juventud y su responsable, Francisco Javier Pizarro, que tomó posesión como concejal hace una semana, ya ha mantenido algunas reuniones con diferentes servicios municipales para retomar los planes de que el edificio vuelva a funcionar como alojamiento. En su anterior etapa como titular de este área (en la legislatura 2016-2019) ya estuvo trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de condiciones para que la explotación del albergue fuera «atractiva» para las empresas, pero «mucho menos gravosa» para el ayuntamiento, que a la primera concesionaria abonaba un canon anual de más de 217.000 euros (18.000 euros al mes, independientemente de si hubiera usuarios o no). Entonces se planteó un contrato mixto, por el que la adjudicataria ingresaría el 40% de las pernoctaciones y el consistorio, el 60%.

Además, para compensar la reducción del canon se dotó a las instalaciones de una cocina industrial para que el nuevo concesionario pudiera disponer de cafetería y restaurante, con servicio a los huéspedes y al público en general, cuyos ingresos se embolsaría íntegramente.

Camino de Santiago

Juventud presentó toda la documentación a Patrimonio, pero no hubo más avances. Tres años después se va a volver a revisar toda la documentación para analizar qué modelo de gestión es el más beneficioso para este alojamiento, para el que ya no solo se pretende tener a los jóvenes como público objetivo, sino incorporar a los peregrinos del Camino de Santiago, una vez que Badajoz forma parte de él. El concejal aseguró que se hagan los cambios que se hagan en los pliegos el objetivo sigue siendo el mismo: que el contrato despierte el interés de las empresas, pero que no suponga un gasto desorbitado para las arcas municipales.

Pizarro se muestra prudente con respecto a los plazos. «Me gustaría que fue antes de ayer», reconoce, pero prefiere no hacer previsiones sobre la fecha en la que el albergue podría volver a acoger huéspedes porque los trámites no dependen solo de su delegación.

Lo primero será revisar las instalaciones para comprobar cómo se encuentran tras varios años cerradas y con otros usos y determinar qué reparaciones o mejoras hay que acometer. De momento, según el concejal, no está previsto llevar a cabo otro tipo e reformas y el alojamiento mantendrá las 11 habitaciones con 62 plazas con las que abrió.

En el mismo edificio del albergue se encuentra el centro de asociaciones juveniles, que gestiona directamente la Concejalía de Juventud. La intención es que esta parte se pueda abrir «cuanto antes», independientemente de que funcione el alojamiento, pues en su sede de Ronda del Pilar solo cuenta con un salón de actos, que en muchos casos no de adapta a a las necesidades de los colectivos que solicitan un espacio para reunirse o desarrollar algún tipo de actividad.

En la reforma del fuerte del Revellín para convertirlo en albergue juvenil, instalación de la que carecía la ciudad, se invirtieron 1,3 millones de euros del Plan E. Un año después de su apertura las tarifas se rebajaron a la mitad para atraer a más huéspedes. En 2016, el albergue registró 1.771 clientes, un 30% más que el año anterior, y en el 2017, hasta su cierre el 24 de octubre, 1.262. La ocupación media en el último año no llegó al 10%.