La Asociación Mi Princesa Rett volvió a hacerlo. Consiguió implicar una vez más a Badajoz en su lucha por dar visibilidad y promover la investigación de esta enfermedad rara y lo hizo a ritmo de la música de los 80, en un concierto en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto al que asistieron 1.800 personas.

El público bailó al ritmo de estas princesas con el ‘Sabor de amor’ del vocalista de Danza Invisible Javi Ojeda , el ‘Se me ha muerto el canario’ de Pepe Begines (No me pises que llevo chanclas), las ‘Mil calles llevan hacia ti’ de Manuel España (La Guardia) o el ‘Límite’ de Javier Andreu, de La Frontera, entre otros muchas canciones que perviven en la memoria colectiva. También actuó el grupo pacense Heiser.

«Fue una noche emocionante porque nos acompañaron familias de muchos sitios de España y Badajoz se hizo referente del síndrome Rett y de las enfermedades raras», destacó Francisco Santiago, presidente de Mi Princesa Rett, quien agradeció el respaldo a quienes llenaron el auditorio. «Sabemos que hay muchas asociaciones que se merecen y necesitan ser ayudadas y nosotros siempre contamos con el apoyo de Badajoz hagamos lo que hagamos», puso en valor.

Mi Princesa Rett lleva un tiempo apostando por la fórmula del espectáculo para implicar a rostros conocidos y personas anónimas en su causa. «Ha sido una respuesta brutal y ayer se enteró mucha gente de que el síndrome de Rett existe». Tras el éxito, Francisco Santiago, asegura que ya está «dándole vueltas al cartel del próximo Rock&Rett».

Los fondos recaudados se destinarán a sostener las dos líneas de investigación que la asociación mantiene en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, así como a facilitar becas extraordinarias para costear al menos una terapias íntegra a las niñas o la compra de material y aparatos ortopédicos a las familias que no tienen capacidad para afrontar estos gastos.

En estos momentos, Mi Princesa Rett atiende a 41 familias y cuenta con casi 300 socios. Poco a poco va extendiendo su red de delegaciones, pues su intención es dar cobertura a todo el territorio nacional. Ya tienen cuatro y en breve abrirán la quinta en Murcia.

Cada reto que se proponen es solo un paso en el camino, por eso no paran. Octubre es el mes que han elegido como el de la concienciación del Síndrome de Rett y por eso han programado otro acto solidario la próxima semana: la cuarta edición del Open de Pádel Mi Princesa Rett, que se celebrará en las instalaciones de La Cañada el próximo fin de semana. Ya hay más de 140 parejas inscritas. «Cada año se genera más expectación este torneo», asegura Santiago. Otra muestra más del apoyo de los pacenses a estas princesas.