Confirmado. Ningún concejal del PP en el Ayuntamiento de Badajoz asumirá las delegaciones de Policía Local, Inspección de Aguas y Contratación y Compas, competencias que el alcalde, Ignacio Gragera, retiró el pasado mes de julio a la ya exconcejala popular María José Solana, después de que su grupo se desmarcase del acuerdo de equiparación salarial firmado con el sindicato policial Aspolobba.

Aunque la prensa lleva semanas interrogando a Cavacasillas sobre si finalmente el PP asumiría estas delegaciones (la última vez que se le preguntó fue este jueves), no ha sido hasta este viernes por la tarde, y a través de un comunicado, cuando los populares han dado a conocer lo que ya se intuía: renuncian a ponerse al frente de estas tres áreas, que le correspondieron en el acuerdo de gobierno firmado con Ciudadanos a principios de legislatura. A la decisión se le da oficialidad, según los populares, después de que Cavacasillas se lo haya comunicado personalmente al alcalde en el encuentro que han mantenido ambos este viernes.

Las razones que alega el PP para no asumir Policía Local, Inspección de Aguas y Compras y Contratación es por "respeto" a Solana y por las formas en las que el alcalde retiró estas competencias a su compañera. El coordinador local del PP, según el comunicado, ha recordado a Gragera que fue él quien con su decisión "unilateral" de despojar a Solana de estas competencias "incumplió" el acuerdo de gobierno y ha desmentido que no quiera hacerse cargo de estas concejalías porque entre ellas esté la de Policía Local: "el PP ha asumido esta delegación desde el año 1995 de forma exitosa y, por tanto, no hay miedo ni temores a nada", ha asegurado.

Gragera ya dijo este pasado miércoles que, aunque confiaba en que el PP asumiera la delegación de Policía Local, si finalmente no era así, él la mantendría hasta final de legislatura.

Ferias y Fiestas

Lo que sí ha aceptado el PP es la propuesta del alcalde de que Francisco Javier Gutiérrez siga al frente de Ferias y Fiestas, pese a que esta delegación correspondió en el reparto inicial a Ciudadanos y el concejal popular solo estaba cubriendo la baja de su titular, Lara Montero de Espinosa. Los populares han mostrado su satisfacción porque Gragera valore el trabajo realizado por Gutiérrez, al que la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense ha premiado con el Antifaz de Plata Federación de este año. No obstante, el PP ha precisado que asumirá esta delegación siempre que se cumplan las condiciones que han puesto sobre la mesa hoy: tener "toda la responsabilidad y capacidad de decisión sobre los servicios y el personal que conlleva".